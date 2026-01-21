Не поддавайтесь на групповые диеты

Групповые диетические программы в последние годы получили широкое распространение и приобрели популярность особенно через социальные сети, фитнес-центры и онлайн-платформы. Об этом в прямом эфире, транслировавшемся на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram, сказал специалист-эксперт Минздрава, гастроэнтеролог Эмин Мамедов.

По его словам, основной целью этих программ является снижение веса или переход к здоровому образу жизни за счет соблюдения одинакового режима питания: «Хотя чувство мотивации и контроля внутри группы может оказывать положительное влияние на некоторых людей, с научной точки зрения такие стандартизированные подходы не могут считаться безопасными и подходящими для каждого человека. Организм человека — это сложная система с индивидуальными особенностями.

Возраст, пол, генетические факторы, скорость обмена веществ, уровень физической активности, гормональное состояние и наличие хронических заболеваний являются основными факторами, определяющими ежедневную потребность в питательных веществах. В групповых диетических программах же, как правило, эти индивидуальные различия не учитываются, и для всех применяется одинаковый по калорийности и составу план питания».

Специалист-эксперт отметил, что в результате у некоторых людей могут развиваться энергетическая недостаточность, дефицит белка, а также нехватка витаминов и минералов.

Мамедов отметил, что при длительном соблюдении групповых диетических программ возрастает риск дефицита железа, витамина B12, фолиевой кислоты, витамина D, кальция, магния и цинка.

По его словам, эти микроэлементы жизненно важны не только для метаболических процессов, но и для нормального функционирования иммунной системы: «Дефицит белка ослабляет синтез антител и обновление иммунных клеток. Научные исследования показывают, что длительное соблюдение низкокалорийных и несбалансированных диет снижает функциональную активность иммунной системы. На фоне дефицита энергии активность T-лимфоцитов снижается, сопротивляемость инфекциям падает, а время восстановления увеличивается. Эта ситуация особенно заметна у людей, находящихся в стрессовых условиях, интенсивно работающих или имеющих хронические заболевания».

Эксперт также отметил, что другой важный негативный аспект групповых диетических программ – это нарушение гормонального баланса: «Очень низкокалорийное питание может повышать уровень кортизола, снижать гормоны щитовидной железы и вызывать дисфункции репродуктивной системы.

У женщин может нарушаться менструальный цикл, у мужчин – снижаться уровень тестостерона. Эти гормональные изменения негативно влияют как на иммунную систему, так и на общее состояние здоровья.

Не следует забывать и о психологическом аспекте. Чувство неудачи, сравнение с другими и давление в групповых программах могут повышать стресс, формировать нездоровое отношение к еде и способствовать развитию расстройств пищевого поведения. Психологический стресс напрямую связан со снижением иммунитета».

Мамедов подчеркнул, что в итоге групповые диетические программы могут создавать мотивацию и дисциплину в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной – при игнорировании индивидуальных особенностей – приводят к проблемам со здоровьем и ослаблению иммунной системы.

«С научной точки зрения, диетические программы должны планироваться на основе индивидуальной медицинской оценки и под контролем врача или клинического диетолога. Основной принцип здорового питания - сбалансированность, разнообразие и индивидуальный подход», - подытожил врач.