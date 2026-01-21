USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1870
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Завтра в Баку ясно

16:09 101

В Азербайджане 22 января ожидается ясная погода без осадков. В Баку и на Апшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Будет преобладать юго-западный ветер. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 0-3 градуса мороза, днем 5-8 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 770 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 80-85%, днем 55-65%. Ночью и утром на дорогах возможен гололед.

В районах Азербайджана также осадков не ожидается. Местами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-7 градусов мороза, днем 4-7 градусов тепла.

Киев покинули 600 тысяч человек
Киев покинули 600 тысяч человек
15:56 511
Медведев заявил, что Трамп подражает Путину
Медведев заявил, что Трамп подражает Путину
15:38 700
Пожар в Наримановском районе потушили: сгорели магазины и склад
Пожар в Наримановском районе потушили: сгорели магазины и склад фото; видео; обновлено 16:14
16:14 5330
Путин заключает мир с Украиной?
Путин заключает мир с Украиной? обновлено 15:12
15:12 2487
Новый глава украинской разведки на линии фронта
Новый глава украинской разведки на линии фронта
14:49 1099
Алиев: Нет новых жертв, не проливается кровь…
Алиев: Нет новых жертв, не проливается кровь… обновлено 14:37
14:37 2095
В Азербайджане спорят о налоге на нежилую недвижимость
В Азербайджане спорят о налоге на нежилую недвижимость мнение эксперта
14:33 1500
Алиев о проведении COP29: Я много раз сожалел, что мы в это ввязались...
Алиев о проведении COP29: Я много раз сожалел, что мы в это ввязались...
13:35 4418
«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
«Спой мне такую песню...»: покупайте билеты на вечер памяти Эльзы Ибрагимовой
13:55 1079
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы?
Будет ли Азербайджан платить миллиард ради Газы? обновлено 13:03
13:03 8498
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
Трамп о «потрясающем» оружии американцев, про которое никто не знает
13:30 2362

