Завтра в Баку ясно

В Азербайджане 22 января ожидается ясная погода без осадков. В Баку и на Апшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Будет преобладать юго-западный ветер. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 0-3 градуса мороза, днем 5-8 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 770 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 80-85%, днем 55-65%. Ночью и утром на дорогах возможен гололед.

В районах Азербайджана также осадков не ожидается. Местами возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью составит 3-7 градусов мороза, днем 4-7 градусов тепла.