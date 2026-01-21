USD 1.7000
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Киев вызвал венгерского посла. Будапешт возмущается

16:20

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела страны. Свое мнение по этому поводу он высказал в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

Так Сийярто отреагировал на вызов Киевом венгерского посла и выраженный ему протест против петиции, которая была запущена в Венгрии в ответ на планы Брюсселя отправить миллиарды евро Украине.

«Мы считаем это крайне грубым вмешательством во внутренние дела Венгрии. У нас есть право самостоятельно решать, на что должны быть потрачены деньги венгерского народа. Мы не согласны отправлять деньги венгерского народа в Украину», — сказал Сийярто.

Он пояснил, что эти деньги «должны находиться в Венгрии, и использовать их нужно для развития государства». В том числе, как добавил Сийярто, средства должны быть направлены на поддержку венгерских семей.

