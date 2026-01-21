USD 1.7000
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

На Коломойского готовили покушение

16:24

В среду, 21 января, олигарха Игоря Коломойского, который находится в СИЗО, должны были доставить на заседание Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Украины по расследованию возможных нарушений в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав человека в условиях военного положения, об этом сообщают украинские СМИ.

Однако его не доставили, и в СБУ (Служба безопасности Украины) объяснили почему, сообщил глава ВСК Алексей Гончаренко из фракции «Европейская Солидарность».

По его словам, разрешение на доставку Коломойского на заседание ВСК получила от Шевченковского суда. Однако, как отметил Гончаренко, сначала членам комиссии сообщили, что его не доставят якобы из-за срочных процессуальных действий в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины). Однако впоследствии объяснение, почему Коломойского не будет, прислала СБУ.

«Получена информация от оперативного подразделения, что неустановленные лица будут покушаться на жизнь и здоровье Коломойского во время его доставки в сессионный зал Киевского городского совета», - говорится в сообщении СБУ.

Поэтому, добавил Гончаренко, ВСК рассмотрит возможность проведения заседания в Аскольдовом переулке, в СИЗО СБУ.

Трамп рассказал, в каком направлении движется Европа
Трамп рассказал, в каком направлении движется Европа
18:01
В Иракском Курдистане откроется генконсульство Азербайджана
В Иракском Курдистане откроется генконсульство Азербайджана
17:31
Казахстан ждет от Азербайджана и России данных по самолету AZAL
Казахстан ждет от Азербайджана и России данных по самолету AZAL
17:26
Путин заключает мир с Украиной?
Путин заключает мир с Украиной?
18:13
Курды заминировали склад: погибли сирийские военные
Курды заминировали склад: погибли сирийские военные
17:02
Канада отработала войну с США
Канада отработала войну с США
16:36
Киев вызвал венгерского посла. Будапешт возмущается
Киев вызвал венгерского посла. Будапешт возмущается
16:20
Киев покинули 600 тысяч человек
Киев покинули 600 тысяч человек
15:56
Медведев заявил, что Трамп подражает Путину
Медведев заявил, что Трамп подражает Путину
15:38
Пожар в Наримановском районе потушили: сгорели магазины и склад
Пожар в Наримановском районе потушили: сгорели магазины и склад
16:14
Новый глава украинской разведки на линии фронта
Новый глава украинской разведки на линии фронта
14:49

