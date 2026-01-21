На Коломойского готовили покушение

В среду, 21 января, олигарха Игоря Коломойского, который находится в СИЗО, должны были доставить на заседание Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Украины по расследованию возможных нарушений в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав человека в условиях военного положения, об этом сообщают украинские СМИ.

Однако его не доставили, и в СБУ (Служба безопасности Украины) объяснили почему, сообщил глава ВСК Алексей Гончаренко из фракции «Европейская Солидарность».

По его словам, разрешение на доставку Коломойского на заседание ВСК получила от Шевченковского суда. Однако, как отметил Гончаренко, сначала членам комиссии сообщили, что его не доставят якобы из-за срочных процессуальных действий в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины). Однако впоследствии объяснение, почему Коломойского не будет, прислала СБУ.

«Получена информация от оперативного подразделения, что неустановленные лица будут покушаться на жизнь и здоровье Коломойского во время его доставки в сессионный зал Киевского городского совета», - говорится в сообщении СБУ.

Поэтому, добавил Гончаренко, ВСК рассмотрит возможность проведения заседания в Аскольдовом переулке, в СИЗО СБУ.