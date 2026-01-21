Канада отработала войну с США

USD 1.7000
Канадские вооруженные силы подготовили сценарий условного вооруженного вторжения Соединенных Штатов на территорию страны и проработали варианты ответных мер с использованием асимметричных и нестандартных методов ведения боевых действий. Об этом сообщило издание The Globe and Mail, ссылаясь на осведомленные источники.

Как отмечает газета, подобные командно-штабные игры проводятся впервые почти за столетие. По информации двух высокопоставленных представителей канадского правительства, с которыми беседовали журналисты, военные аналитики рассматривали вариант атаки со стороны южной границы. В моделируемой ситуации предполагалось, что американские силы способны в течение двух суток нейтрализовать ключевые элементы обороны Канады как на суше, так и на море.

При этом источники издания отдельно указали, что подобный сценарий носит исключительно теоретический характер. Они подчеркнули, что вероятность реального военного конфликта с Соединенными Штатами оценивается как крайне низкая и не рассматривается в качестве реальной угрозы.

