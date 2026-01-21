USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1870
Подписаться на уведомления
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Новость дня
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Критическая ситуация в Киеве

16:40 1593

По состоянию на утро 21 января почти 60% Киева остается без света и около четырех тысяч домов – без тепла. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что самая сложная ситуация со светом, кроме Киева и области, сейчас в Харьковской и Сумской областях.

«Ремонтные бригады и ГСЧС Украины, работники энергетических компаний, коммунальных служб задействованы по максимуму», - проинформировал президент Украины.

Также, по словам Зеленского, во время совещания обсудили ускорение ремонтов сетей и подстанций.

В ночь на 20 января Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву и ряду регионов Украины. Из-за этого в Киеве тысячи многоэтажек остались без отопления. Также, по словам местных властей, левый берег Киева временно остался без водоснабжения.

Позже в «Укрэнерго» сообщили, что самая сложная ситуация с электричеством в Киеве, а также в Киевской, Полтавской и прифронтовых Харьковской, Сумской и Донецкой областях.

Трамп рассказал, в каком направлении движется Европа
Трамп рассказал, в каком направлении движется Европа
18:01 343
В Иракском Курдистане откроется генконсульство Азербайджана
В Иракском Курдистане откроется генконсульство Азербайджана
17:31 663
Казахстан ждет от Азербайджана и России данных по самолету AZAL
Казахстан ждет от Азербайджана и России данных по самолету AZAL
17:26 844
Путин заключает мир с Украиной?
Путин заключает мир с Украиной? обновлено 18:13
18:13 5551
Курды заминировали склад: погибли сирийские военные
Курды заминировали склад: погибли сирийские военные обновлено 17:02
17:02 4792
Канада отработала войну с США
Канада отработала войну с США
16:36 945
Киев вызвал венгерского посла. Будапешт возмущается
Киев вызвал венгерского посла. Будапешт возмущается
16:20 1538
Киев покинули 600 тысяч человек
Киев покинули 600 тысяч человек
15:56 2208
Медведев заявил, что Трамп подражает Путину
Медведев заявил, что Трамп подражает Путину
15:38 1726
Пожар в Наримановском районе потушили: сгорели магазины и склад
Пожар в Наримановском районе потушили: сгорели магазины и склад фото; видео; обновлено 16:14
16:14 6815
Новый глава украинской разведки на линии фронта
Новый глава украинской разведки на линии фронта
14:49 1850

ЭТО ВАЖНО

Трамп рассказал, в каком направлении движется Европа
Трамп рассказал, в каком направлении движется Европа
18:01 343
В Иракском Курдистане откроется генконсульство Азербайджана
В Иракском Курдистане откроется генконсульство Азербайджана
17:31 663
Казахстан ждет от Азербайджана и России данных по самолету AZAL
Казахстан ждет от Азербайджана и России данных по самолету AZAL
17:26 844
Путин заключает мир с Украиной?
Путин заключает мир с Украиной? обновлено 18:13
18:13 5551
Курды заминировали склад: погибли сирийские военные
Курды заминировали склад: погибли сирийские военные обновлено 17:02
17:02 4792
Канада отработала войну с США
Канада отработала войну с США
16:36 945
Киев вызвал венгерского посла. Будапешт возмущается
Киев вызвал венгерского посла. Будапешт возмущается
16:20 1538
Киев покинули 600 тысяч человек
Киев покинули 600 тысяч человек
15:56 2208
Медведев заявил, что Трамп подражает Путину
Медведев заявил, что Трамп подражает Путину
15:38 1726
Пожар в Наримановском районе потушили: сгорели магазины и склад
Пожар в Наримановском районе потушили: сгорели магазины и склад фото; видео; обновлено 16:14
16:14 6815
Новый глава украинской разведки на линии фронта
Новый глава украинской разведки на линии фронта
14:49 1850
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться