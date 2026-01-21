Критическая ситуация в Киеве

По состоянию на утро 21 января почти 60% Киева остается без света и около четырех тысяч домов – без тепла. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что самая сложная ситуация со светом, кроме Киева и области, сейчас в Харьковской и Сумской областях.

«Ремонтные бригады и ГСЧС Украины, работники энергетических компаний, коммунальных служб задействованы по максимуму», - проинформировал президент Украины.

Также, по словам Зеленского, во время совещания обсудили ускорение ремонтов сетей и подстанций.

В ночь на 20 января Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву и ряду регионов Украины. Из-за этого в Киеве тысячи многоэтажек остались без отопления. Также, по словам местных властей, левый берег Киева временно остался без водоснабжения.

Позже в «Укрэнерго» сообщили, что самая сложная ситуация с электричеством в Киеве, а также в Киевской, Полтавской и прифронтовых Харьковской, Сумской и Донецкой областях.