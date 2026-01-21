Освистали американского министра

Ужин был организован Ларри Финком, гендиректором крупнейшей управляющей компании мира BlackRock, который временно стал сопредседателем ВЭФ после скандала с его основателем Клаусом Швабом. Резкие высказывания Латника вызвали открытое возмущение, многие стали его освистывать, некоторые гости ушли, а Финку пришлось призывать к спокойствию, рассказывает FT.

Во вторник в газете вышла колонка Латника, где он пишет: «Мы едем в Давос не для того, чтобы поддерживать статус-кво. Мы едем, чтобы бросить ему открытый вызов». На этом форуме американская делегация будет крупнейшей по численности с начала 1970-х годов, когда стал проводиться саммит. Латник объясняет почему: «Мы здесь в Давосе, чтобы четко дать понять: с президентом Трампом у капитализма появился новый шериф… Под руководством президента Дональда Трампа мы движемся в новом направлении. Его администрация ставит Америку на первое место… Мы едем в Давос не для того, чтобы вписаться в общую картину. Мы не просим разрешения и не ищем одобрения. Мы здесь, чтобы объявить: эпоха «Америка в последнюю очередь» подошла к концу».