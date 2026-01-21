USD 1.7000
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Освистали американского министра

17:03 1209

Участники ужина во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе (ВЭФ) освистали министра торговли США Говарда Латника. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на участников мероприятия.

Ужин был организован Ларри Финком, гендиректором крупнейшей управляющей компании мира BlackRock, который временно стал сопредседателем ВЭФ после скандала с его основателем Клаусом Швабом. Резкие высказывания Латника вызвали открытое возмущение, многие стали его освистывать, некоторые гости ушли, а Финку пришлось призывать к спокойствию, рассказывает FT.

Во вторник в газете вышла колонка Латника, где он пишет: «Мы едем в Давос не для того, чтобы поддерживать статус-кво. Мы едем, чтобы бросить ему открытый вызов». На этом форуме американская делегация будет крупнейшей по численности с начала 1970-х годов, когда стал проводиться саммит. Латник объясняет почему: «Мы здесь в Давосе, чтобы четко дать понять: с президентом Трампом у капитализма появился новый шериф… Под руководством президента Дональда Трампа мы движемся в новом направлении. Его администрация ставит Америку на первое место… Мы едем в Давос не для того, чтобы вписаться в общую картину. Мы не просим разрешения и не ищем одобрения. Мы здесь, чтобы объявить: эпоха «Америка в последнюю очередь» подошла к концу».

