Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Казахстан приостановил поставки нефти

Оператор казахстанского месторождения «Тенгиз» - компания «Тенгизшевройл» (ТШО) - уведомил контрагентов о наступлении форс-мажорных обстоятельств по поставкам нефти, следует ⁠из письма, с которым ознакомилось ⁠агентство Reuters.

В письме отмечается, что в связи с техническим сбоем на «Тенгизе» компания временно не имеет возможности осуществлять поставки нефти в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В ТШО уточнили, что на данный момент не могут назвать предполагаемые сроки действия форс-мажорных обстоятельств.

18 января на месторождении «Тенгиз» произошло возгорание, вызванное аварией на двух электрических трансформаторах. В связи с этим «Тенгизшевройл» приостановил добычу на нефтегазовых месторождениях Тенгиз и Королевское на период от 7 до 10 дней.

Как ранее сообщал Reuters со ссылкой на источники, инцидент с возгоранием приведет к сокращению экспорта нефти через КТК. По данным собеседников агентства, производство сырья может оставаться остановленным до февраля.

«Тенгизшевройл» – казахстано-американская компания, занимающаяся добычей нефти, газа и сопутствующей продукции. На ее долю приходится около трети общего объема нефтедобычи в Казахстане.

