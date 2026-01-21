USD 1.7000
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Казахстан ждет от Азербайджана и России данных по самолету AZAL

17:26 849

Астана не получила данные от двух иностранных лабораторий по расследованию крушения Azal, рассказал глава Минтранспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев.

«По внутреннему соглашению мы договорились и передали лабораторное исследование двум сторонам - Российской Федерации и азербайджанской стороне. Азербайджанская сторона дальше передала уже зарубежным экспертам», - сказал Сауранбаев.

По словам министра, конкретные сроки, когда эти данные поступят, также пока отсутствуют.

Глава комиссии по расследованию трагедии, вице-премьер Канат Бозумбаев отмечал, что модульный блок авионики с азербайджанского лайнера направлен на экспертизу американскому разработчику оборудования Honeywell International.

Самолет Embraer 190 компании «Азербайджанские авиалинии», летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау. Авиакомпания сообщала, что на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Спасатели МЧС Казахстана доставили в медучреждения Актау десятки пострадавших, выжили 29 человек.

