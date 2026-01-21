Европарламент заморозил торговую сделку с МЕРКОСУР

Сделка о свободной торговле между Евросоюзом и южноамериканским блоком МЕРКОСУР заморожена. Европарламент попросил суд ЕС подтвердить, что договор не нарушает европейское законодательство. Об этом сообщает Euronews.

В среду евродепутаты попросили суд ЕС рассмотреть перспективу торгового соглашения с южноамериканским блоком, что значительно задерживает заключение договора и может сорвать его окончательное утверждение.

Голосование в Европарламенте было напряженным: 334 евродепутата высказались за передачу соглашения в суд, 324 – против, 11 воздержались.

Отметим, что подписанный 17 января документ должен был создать зону свободной торговли, объединяющую более 700 миллионов человек.

Теперь суд ЕС рассмотрит вопрос о том, не нарушает ли торговая сделка европейское законодательство.

Отметим, что это не первая заморозка торговых соглашений от Европарламента за последние дни. Накануне Европарламент проголосовал за заморозку процесса ратификации соглашения по торговле с США. Это стало первым конкретным шагом Евросоюза в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против ряда стран Европы, которые не поддерживают присоединение к США Гренландии. Торговое соглашение предусматривает, в частности, американские пошлины в 15% на товары из ЕС, а также отмену европейских пошлин на некоторые товары из США.