Нефть без хозяина

В США нет государственной нефтяной компании, способной реализовать планы президента Дональда Трампа по разработке нефтяных ресурсов Венесуэлы в случае смены власти в стране, тогда как частные корпорации, включая Exxon и Chevron, готовы запускать проекты лишь при наличии экономической целесообразности, сообщает The New York Times (NYT).

Хотя Венесуэла обладает значительными нефтяными запасами, их разработка потребует длительного времени и масштабных первоначальных вложений, отмечает издание. Именно этот фактор, по данным газеты, сдерживает интерес американских нефтяных компаний, которые в текущей конъюнктуре стремятся минимизировать риски и сокращать капитальные расходы.

Дополнительным ограничением остаются низкие мировые цены на нефть. Аналитики указывают, что на рынке сохраняется существенный избыток предложения, из-за чего запуск новых крупных проектов выглядит еще менее оправданным, пишет NYT.

Еще одним препятствием для частных нефтяных корпораций, на которое обращает внимание газета, остается высокая политическая неопределенность. Даже в случае, если США удастся добиться лояльности возможной преемницы Николаса Мадуро Делси Родригес, долгосрочная стабильность в стране по-прежнему вызывает сомнения. Прошлый опыт, включая национализацию активов американских компаний, заставляет бизнес рассматривать Венесуэлу как крайне рискованное направление для инвестиций.

