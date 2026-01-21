Нефть без хозяина

В США нет государственной нефтяной компании, способной реализовать планы президента Дональда Трампа по разработке нефтяных ресурсов Венесуэлы в случае смены власти в стране, тогда как частные корпорации, включая Exxon и Chevron, готовы запускать проекты лишь при наличии экономической целесообразности, сообщает The New York Times (NYT).

Хотя Венесуэла обладает значительными нефтяными запасами, их разработка потребует длительного времени и масштабных первоначальных вложений, отмечает издание. Именно этот фактор, по данным газеты, сдерживает интерес американских нефтяных компаний, которые в текущей конъюнктуре стремятся минимизировать риски и сокращать капитальные расходы.