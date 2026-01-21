В Иракском Курдистане откроется генконсульство Азербайджана

Как уже сообщалось, 20 января в Давосе премьер-министр Курдистанского региона Ирака Масрур Барзани встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Официальный сайт правительства Курдистана передает, что «в ходе встречи стороны сошлись во мнении о важности дальнейшего укрепления двусторонних отношений в различных сферах, в частности, в области инвестиций и торговли». «Президент Ильхам Алиев отметил исторические и дружественные связи между народами Азербайджана и Иракского Курдистана, пригласил премьер-министра Курдистанского региона Ирака посетить Азербайджан, а также выразил готовность Баку открыть генеральное консульство Азербайджана в Эрбиле», - говорится в сообщении правительства иракского Курдистана.

Премьер-министр в свою очередь подтвердил стремление Курдистанского региона к укреплению сотрудничества и координации с Азербайджанской Республикой. Помимо этого, отметили в правительстве Иракского Курдистана, отдельной темой переговоров стала общая ситуация в регионе, в частности, развитие событий в Сирии.