USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1870
Подписаться на уведомления
В Сирии нарушен режим прекращения огня
Новость дня
В Сирии нарушен режим прекращения огня

Путин тоже получил приглашение в «новую ООН» Трампа. А что говорят об этом в России?

Отдел информации
19:15 1032

Число стран, присоединившихся к инициативе президента США Дональда Трампа по созданию новой международной структуры — «Совета мира», продолжает расти. Как сообщалось ранее, соответствующее предложение получил и Азербайджан. Официальный Баку его принял: МИД страны уже начал необходимые процедуры для того, чтобы стать учредительным членом новой структуры, включая подписание и ратификацию устава.

Сообщается, что в общей сложности Трамп направил такие приглашения лидерам более чем 60 стран, среди которых есть также руководители Китая и России. Первоначально «Совет мира» задумывался как орган, занимающийся урегулированием и восстановлением в секторе Газа. Однако из опубликованного устава следует, что речь идет о новой международной структуре, готовой заниматься не только Газой, но и другими конфликтами в мире. По этой причине высказываются мнения, что Совет, созданный под председательством президента США, может превратиться в новую международную организацию, заменяющую ООН. В условиях, когда ООН не справляется со своей ролью, появление новой структуры считается вполне реальным.

В общей сложности Трамп направил приглашения лидерам более чем 60 стран

По данным газеты Financial Times, Трамп хочет, чтобы «Совет мира» в будущем стал альтернативой ООН, где можно рассматривать и другие споры, помимо конфликта Израиля и Палестины. «Администрация Трампа рассматривает «Совет мира» как потенциальную замену ООН», — подчеркнула газета.

Но насколько ожидаемо участие России и Китая в новой международной архитектуре безопасности под председательством США? Накануне, 20 января, пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «говорить об участии России в «Совете мира» преждевременно». «Мы пока не знаем всех деталей инициативы по этому совету, касается это только Газы или речь идет о более широком контексте», — отметил представитель Кремля. Песков подчеркнул, что «у российской стороны по‑прежнему остается много вопросов о «Совете мира», ответы на которые Москва рассчитывает получить в ходе контактов с Вашингтоном».

В политических и экспертных кругах России, однако, не видят перспектив для вступления Москвы в данную структуру. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что идея Трампа напоминает закрытый элитарный клуб. По его мнению, глава Белого дома занимается строительством новой системы международной безопасности, и эта новая организация «явно призвана заменить ООН». По его словам, американский президент — прежде всего бизнесмен: он пытается создать закрытый элитарный клуб, стоимость участия в котором сразу оценил в миллиард долларов.

У Кремля много вопросов о «Совете мира»

Следует отметить, что на самом деле от всех членов Совета такая сумма не требуется: согласно уставу, подготовленному администрацией США, приглашенные страны будут представлены в Совете в течение трех лет. Те же, кто пожелает стать постоянным членом, должны будут заплатить 1 миллиард долларов. После возникшего вокруг этого вопроса ажиотажа администрация заявила, что уплата этой суммы «не будет обязательной».

«В случае, если инициатива президента США Дональда Трампа по созданию «Совета мира» будет исключать многие страны, то Россия откажется от предложения вступить в эту организацию», — сказал в беседе с «Лентой.Ру» научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Григорий Лукьянов.

«Российская дипломатия не хочет возвращения к блоковому противостоянию эпохи холодной войны. Если платформа Трампа призвана исключить какие‑то государства из международных отношений, то Россия не будет ей содействовать и участвовать в ней», — отметил Лукьянов. По словам Лукьянова, о «Совете мира» пока мало что известно: «На сегодняшний день у организации еще нет четко сформулированной миссии». Однако он обратил внимание, что все страны мира признают необходимость восстановления Газы, и эта структура призвана заменить все предыдущие форматы, которые оказались провальными. Поэтому Трамп хочет создать собственный формат, который соответствует его образу «миротворца».

Официальный Пекин подтвердил получение приглашения от США, но пока молчит

Политолог также напомнил, что ООН пыталась решить этот вопрос, однако ее попытки тоже закончились провалом. В частности, Израиль обвинил Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в поддержке палестинского радикального движения ХАМАС. «Международные структуры под эгидой ООН лишились признания, которое было у них раньше. Агентство БАПОР критикуется Израилем как организация, помогающая палестинцам, но игнорирующая проблемы евреев», — напомнил эксперт.

Таким образом, Лукьянов резюмировал, что Трамп захотел создать свой «Совет мира» на фоне кризиса всех форматов урегулирования конфликта. По его словам, идея Трампа создать аналог ООН со своим участием «может закончиться провалом».

Следует отметить, что позиция Китая по поводу «Совета мира» пока остается неясной. Официальный Пекин подтвердил получение приглашения от США, но дополнительных комментариев не дал. Другой член Совета Безопасности ООН, Франция, уже отказалась вступать в «новую ООН Трампа». Президент страны Эммануэль Макрон объяснил это необходимостью защищать ООН, а Трамп в ответ пригрозил ввести 200‑процентный тариф на французское вино.

Всемирно известный немецкий Kicker: «Неуклюжий Тофик Бахрамов…»
Всемирно известный немецкий Kicker: «Неуклюжий Тофик Бахрамов…»
19:49 662
В Сирии нарушен режим прекращения огня
В Сирии нарушен режим прекращения огня обновлено 19:41
19:41 6182
Новый зал дзюдо на самой большой арене Кавказа в Гяндже
Новый зал дзюдо на самой большой арене Кавказа в Гяндже ФОТО
18:57 804
Трамп о переговорах с Украиной
Трамп о переговорах с Украиной обновлено 19:20
19:20 1389
Лига чемпионов: «Карабах» против «Айнтрахта»
Лига чемпионов: «Карабах» против «Айнтрахта» Нужно впервые обыграть немцев!
18:32 1506
Путин заключает мир с Украиной?
Путин заключает мир с Украиной? обновлено 18:13
18:13 8011
Важные заявления Трампа в Давосе
Важные заявления Трампа в Давосе обновлено 19:33
19:33 3389
В Иракском Курдистане откроется генконсульство Азербайджана
В Иракском Курдистане откроется генконсульство Азербайджана
17:31 1539
Казахстан ждет от Азербайджана и России данных по самолету AZAL
Казахстан ждет от Азербайджана и России данных по самолету AZAL
17:26 1773
Канада отработала войну с США
Канада отработала войну с США
16:36 1400
Киев вызвал венгерского посла. Будапешт возмущается
Киев вызвал венгерского посла. Будапешт возмущается
16:20 2155

ЭТО ВАЖНО

Всемирно известный немецкий Kicker: «Неуклюжий Тофик Бахрамов…»
Всемирно известный немецкий Kicker: «Неуклюжий Тофик Бахрамов…»
19:49 662
В Сирии нарушен режим прекращения огня
В Сирии нарушен режим прекращения огня обновлено 19:41
19:41 6182
Новый зал дзюдо на самой большой арене Кавказа в Гяндже
Новый зал дзюдо на самой большой арене Кавказа в Гяндже ФОТО
18:57 804
Трамп о переговорах с Украиной
Трамп о переговорах с Украиной обновлено 19:20
19:20 1389
Лига чемпионов: «Карабах» против «Айнтрахта»
Лига чемпионов: «Карабах» против «Айнтрахта» Нужно впервые обыграть немцев!
18:32 1506
Путин заключает мир с Украиной?
Путин заключает мир с Украиной? обновлено 18:13
18:13 8011
Важные заявления Трампа в Давосе
Важные заявления Трампа в Давосе обновлено 19:33
19:33 3389
В Иракском Курдистане откроется генконсульство Азербайджана
В Иракском Курдистане откроется генконсульство Азербайджана
17:31 1539
Казахстан ждет от Азербайджана и России данных по самолету AZAL
Казахстан ждет от Азербайджана и России данных по самолету AZAL
17:26 1773
Канада отработала войну с США
Канада отработала войну с США
16:36 1400
Киев вызвал венгерского посла. Будапешт возмущается
Киев вызвал венгерского посла. Будапешт возмущается
16:20 2155
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться