Путин тоже получил приглашение в «новую ООН» Трампа. А что говорят об этом в России?

Число стран, присоединившихся к инициативе президента США Дональда Трампа по созданию новой международной структуры — «Совета мира», продолжает расти. Как сообщалось ранее, соответствующее предложение получил и Азербайджан. Официальный Баку его принял: МИД страны уже начал необходимые процедуры для того, чтобы стать учредительным членом новой структуры, включая подписание и ратификацию устава. Сообщается, что в общей сложности Трамп направил такие приглашения лидерам более чем 60 стран, среди которых есть также руководители Китая и России. Первоначально «Совет мира» задумывался как орган, занимающийся урегулированием и восстановлением в секторе Газа. Однако из опубликованного устава следует, что речь идет о новой международной структуре, готовой заниматься не только Газой, но и другими конфликтами в мире. По этой причине высказываются мнения, что Совет, созданный под председательством президента США, может превратиться в новую международную организацию, заменяющую ООН. В условиях, когда ООН не справляется со своей ролью, появление новой структуры считается вполне реальным.

По данным газеты Financial Times, Трамп хочет, чтобы «Совет мира» в будущем стал альтернативой ООН, где можно рассматривать и другие споры, помимо конфликта Израиля и Палестины. «Администрация Трампа рассматривает «Совет мира» как потенциальную замену ООН», — подчеркнула газета. Но насколько ожидаемо участие России и Китая в новой международной архитектуре безопасности под председательством США? Накануне, 20 января, пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «говорить об участии России в «Совете мира» преждевременно». «Мы пока не знаем всех деталей инициативы по этому совету, касается это только Газы или речь идет о более широком контексте», — отметил представитель Кремля. Песков подчеркнул, что «у российской стороны по‑прежнему остается много вопросов о «Совете мира», ответы на которые Москва рассчитывает получить в ходе контактов с Вашингтоном». В политических и экспертных кругах России, однако, не видят перспектив для вступления Москвы в данную структуру. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что идея Трампа напоминает закрытый элитарный клуб. По его мнению, глава Белого дома занимается строительством новой системы международной безопасности, и эта новая организация «явно призвана заменить ООН». По его словам, американский президент — прежде всего бизнесмен: он пытается создать закрытый элитарный клуб, стоимость участия в котором сразу оценил в миллиард долларов.

Следует отметить, что на самом деле от всех членов Совета такая сумма не требуется: согласно уставу, подготовленному администрацией США, приглашенные страны будут представлены в Совете в течение трех лет. Те же, кто пожелает стать постоянным членом, должны будут заплатить 1 миллиард долларов. После возникшего вокруг этого вопроса ажиотажа администрация заявила, что уплата этой суммы «не будет обязательной». «В случае, если инициатива президента США Дональда Трампа по созданию «Совета мира» будет исключать многие страны, то Россия откажется от предложения вступить в эту организацию», — сказал в беседе с «Лентой.Ру» научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Григорий Лукьянов. «Российская дипломатия не хочет возвращения к блоковому противостоянию эпохи холодной войны. Если платформа Трампа призвана исключить какие‑то государства из международных отношений, то Россия не будет ей содействовать и участвовать в ней», — отметил Лукьянов. По словам Лукьянова, о «Совете мира» пока мало что известно: «На сегодняшний день у организации еще нет четко сформулированной миссии». Однако он обратил внимание, что все страны мира признают необходимость восстановления Газы, и эта структура призвана заменить все предыдущие форматы, которые оказались провальными. Поэтому Трамп хочет создать собственный формат, который соответствует его образу «миротворца».