Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Азербайджан и Армения объединяют энергосистемы

Армения и Азербайджан объединят энергосистемы, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте, отвечая на вопрос депутата оппозиционной фракции «Айастан» Артура Хачатряна о запуске TRIPP.

«Да, однозначно и безоговорочно энергетические системы Армении и Азербайджана будут соединены между собой и будут взаимно пользоваться возможностями экспорта и импорта на одинаковых условиях», - сказал Пашинян.

Как отметил армянский премьер, Баку и Ереван продолжают дипломатическую работу для дальнейшего укрепления мира и его институционализации. «Сегодня узнал, что на рынке топлива РА дизтопливо на 20 процентов подешевело. Предлагаю это оценивать в том числе на фоне сельхозработ», - заявил Пашинян.

Премьер также заявил, что Служба внешней разведки Армении оценивает возможность военной эскалации между Ереваном и Баку как «почти невозможную». Сегодня, по состоянию на 21 января 2026 года, по всей протяжённости линии границы между Арменией и Азербайджаном «царит идеальный мир», добавил Пашинян.

