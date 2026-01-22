Чек с возвратом НДС – гарантия прозрачной покупки недвижимости

Покупка недвижимости - это не только выбор локации и планировки, но прежде всего уверенность в юридической чистоте и прозрачности сделки. Именно поэтому во всех жилых проектах Alians Development применяется механизм возврата НДС при покупке квартир, подтвержденный официальным чеком.

Официальный чек фиксирует безналичную оплату, подтверждает легальность сделки и служит основанием для регистрации недвижимости в государственных органах Азербайджанской Республики. Для покупателя это означает дополнительную финансовую выгоду и уверенность в защищенности своих инвестиций.

Резортные проекты: инвестиция в курортный формат

Blue Waters | Sea Breeze

Blue Waters — современный резортный жилой комплекс, где покупатель не просто приобретает квартиру, а гарантирует себе курортный формат владения недвижимостью.

Официальная безналичная оплата покупки квартиры дает право на возврат части уплаченного НДС и подтверждает полную прозрачность сделки.

Адрес проекта: город Баку, Сабунчинский район, поселок Нардаран

Квартиры с террасами и ограниченным предложением

Metro Park Bakikhanov

В жилом комплексе Metro Park Bakikhanov представлено ограниченное количество квартир с террасами — редкий формат для данной локации и объект с высоким инвестиционным потенциалом.

Все квартиры в рамках данного жилого комплекса реализуются с официальным чеком и возможностью возврата НДС в соответствии с действующим законодательством Азербайджана.

Чек подтверждает прозрачность расчетов, официальную стоимость квартиры и защиту интересов покупателя.

Адрес проекта: город Баку, Сабунчинский район, поселок Бакиханов, ул. Сакита Годжаева, 21.

Business Luxury в центре столицы

Sapphire Residence

Статусный проект в центральной части города, сочетающий архитектурную выразительность, комфорт и инвестиционную привлекательность сегмента Business Luxury.

Механизм возврата НДС делает покупку квартиры в данном проекте более доступной, снижая фактическую стоимость недвижимости при сохранении высокого уровня качества, статуса и локации.

Адрес проекта: город Баку, Ясамальский район, проспект Н. Нариманова, на пересечении улиц А.Шаига и С.Тагизаде.

Чек с возвратом НДС — это не формальность, а подтверждение официальной регистрации недвижимости и стандарта ответственного, прозрачного девелопмента, которого Alians Development придерживается во всех своих жилых проектах.

