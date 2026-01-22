USD 1.7000
EUR 1.9875
RUB 2.2139
Чек с возвратом НДС – гарантия прозрачной покупки недвижимости

ФОТО
11:30 867

Покупка недвижимости - это не только выбор локации и планировки, но прежде всего уверенность в юридической чистоте и прозрачности сделки. Именно поэтому во всех жилых проектах Alians Development применяется механизм возврата НДС при покупке квартир, подтвержденный официальным чеком.

Официальный чек фиксирует безналичную оплату, подтверждает легальность сделки и служит основанием для регистрации недвижимости в государственных органах Азербайджанской Республики. Для покупателя это означает дополнительную финансовую выгоду и уверенность в защищенности своих инвестиций.

Резортные проекты: инвестиция в курортный формат

Blue Waters | Sea Breeze

Blue Waters — современный резортный жилой комплекс, где покупатель не просто приобретает квартиру, а гарантирует себе курортный формат владения недвижимостью.

Официальная безналичная оплата покупки квартиры дает право на возврат части уплаченного НДС и подтверждает полную прозрачность сделки.

Адрес проекта: город Баку, Сабунчинский район, поселок Нардаран

Квартиры с террасами и ограниченным предложением

Metro Park Bakikhanov

В жилом комплексе Metro Park Bakikhanov представлено ограниченное количество квартир с террасами — редкий формат для данной локации и объект с высоким инвестиционным потенциалом.

Все квартиры в рамках данного жилого комплекса реализуются с официальным чеком и возможностью возврата НДС в соответствии с действующим законодательством Азербайджана.

Чек подтверждает прозрачность расчетов, официальную стоимость квартиры и защиту интересов покупателя.

Адрес проекта: город Баку, Сабунчинский район, поселок Бакиханов, ул. Сакита Годжаева, 21.

Business Luxury в центре столицы

Sapphire Residence

Статусный проект в центральной части города, сочетающий архитектурную выразительность, комфорт и инвестиционную привлекательность сегмента Business Luxury.

Механизм возврата НДС делает покупку квартиры в данном проекте более доступной, снижая фактическую стоимость недвижимости при сохранении высокого уровня качества, статуса и локации.

Адрес проекта: город Баку, Ясамальский район, проспект Н. Нариманова, на пересечении улиц А.Шаига и С.Тагизаде.

Чек с возвратом НДС — это не формальность, а подтверждение официальной регистрации недвижимости и стандарта ответственного, прозрачного девелопмента, которого Alians Development придерживается во всех своих жилых проектах.

Адрес основного офиса: проспект Ататюрка, переулок Мира, 2.

Страница на FacebookInstagram, linkedin

Номера колл-центра: *2727 / +99 455 400 27 27

Номера менеджера по продажам: +99 455 400 27 17 / +99455 400 27 37.

Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
Обучение в азербайджанских вузах дороже, чем в европейских
12:49 122
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
Экс-посланник Трампа о решающей зиме в Украине
12:33 279
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко
Человек Трампа: мирное соглашение между Россией и Украиной близко
12:13 535
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией
План Б для мира между Азербайджаном и Арменией наш обзор
11:45 1535
Почему американцы слили курдов
Почему американцы слили курдов главный вопрос
02:15 5100
Президент Финляндии о провале Кремля на Южном Кавказе
Президент Финляндии о провале Кремля на Южном Кавказе
12:07 927
ХАМАС убирают в Стамбул?
ХАМАС убирают в Стамбул? наш комментарий
21 января 2026, 23:49 4269
«Карабах» впервые в истории обыграл команду из топ-4 Европы
«Карабах» впервые в истории обыграл команду из топ-4 Европы У Азербайджана единственная победа в 42-х матчах
10:39 2490
Трамп махнул рукой на Иран
Трамп махнул рукой на Иран
11:04 2061
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии о развитии ситуации, обновлено: 23:27
21 января 2026, 23:27 16248
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет легендарный Хасан Шариатмадари рассказывает haqqin.az; все еще актуально
21 января 2026, 21:57 4105
