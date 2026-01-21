USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1870
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Новость дня
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Мирзоян: Армения ведет диалог с Азербайджаном и Турцией по отдельности

18:01 179

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что нормализация отношений с Азербайджаном и Турцией не представляет собой трехсторонний процесс. Об этом сообщают армянские СМИ.

«В рамках политической повестки мы ведем два процесса урегулирования, в которых уже достигнуты ощутимые результаты, сформулированы четкие представления о дальнейших шагах и ожидаемых итогах. Мы заявляем, что эти процессы не зависят друг от друга как часть политической повестки, однако объективный наблюдатель, безусловно, заметит определенную взаимосвязь», – отметил Мирзоян, выступая в ходе правительственного часа в парламенте.

По его словам, тесные связи между Турцией и Азербайджаном ни для кого не являются секретом.

«В некотором смысле эту связь нужно признавать. Если сегодня с Азербайджаном достигнута договоренность и сделан еще один шаг вперед по укреплению или институционализации мира, мы можем двигаться дальше, не ожидая результатов в нормализации отношений с Турцией. Затем – с Турцией. Да, определенная связь есть, но сводить эти процессы в одно время и в одном месте было бы преувеличением», – пояснил глава армянского МИД.

Министр добавил, что и в Азербайджане, и в Турции подчеркивают, что урегулирование отношений с Арменией каждая страна рассматривает параллельно успехам двусторонних контактов с третьей страной. В то же время, по его словам, этот процесс нельзя считать трехсторонним.

