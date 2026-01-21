USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1870
Подписаться на уведомления
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается
Новость дня
Курды разозлили президента Сирии: война продолжается

Трамп рассказал, в каком направлении движется Европа

18:01 361

Президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что ему нравятся европейские страны, однако они, по его мнению, движутся в «неправильном» направлении.

«Некоторые места в Европе, честно говоря, уже неузнаваемы, они неузнаваемы, и мы можем спорить об этом, но спорить не приходится. И это не в позитивном смысле. Это в очень негативном смысле. А я люблю Европу и хочу, чтобы она процветала. Но боюсь, что Европа идет в неправильном направлении», — сказал Трамп.

Президент США также в очередной раз раскритиковал своего предшественника Джо Байдена, отметив, что тот в период своего президенства наводнил страну мигрантами. 

Трамп рассказал, в каком направлении движется Европа
Трамп рассказал, в каком направлении движется Европа
18:01 362
В Иракском Курдистане откроется генконсульство Азербайджана
В Иракском Курдистане откроется генконсульство Азербайджана
17:31 677
Казахстан ждет от Азербайджана и России данных по самолету AZAL
Казахстан ждет от Азербайджана и России данных по самолету AZAL
17:26 861
Путин заключает мир с Украиной?
Путин заключает мир с Украиной? обновлено 18:13
18:13 5590
Курды заминировали склад: погибли сирийские военные
Курды заминировали склад: погибли сирийские военные обновлено 17:02
17:02 4805
Канада отработала войну с США
Канада отработала войну с США
16:36 950
Киев вызвал венгерского посла. Будапешт возмущается
Киев вызвал венгерского посла. Будапешт возмущается
16:20 1549
Киев покинули 600 тысяч человек
Киев покинули 600 тысяч человек
15:56 2220
Медведев заявил, что Трамп подражает Путину
Медведев заявил, что Трамп подражает Путину
15:38 1734
Пожар в Наримановском районе потушили: сгорели магазины и склад
Пожар в Наримановском районе потушили: сгорели магазины и склад фото; видео; обновлено 16:14
16:14 6819
Новый глава украинской разведки на линии фронта
Новый глава украинской разведки на линии фронта
14:49 1854

ЭТО ВАЖНО

Трамп рассказал, в каком направлении движется Европа
Трамп рассказал, в каком направлении движется Европа
18:01 362
В Иракском Курдистане откроется генконсульство Азербайджана
В Иракском Курдистане откроется генконсульство Азербайджана
17:31 677
Казахстан ждет от Азербайджана и России данных по самолету AZAL
Казахстан ждет от Азербайджана и России данных по самолету AZAL
17:26 861
Путин заключает мир с Украиной?
Путин заключает мир с Украиной? обновлено 18:13
18:13 5590
Курды заминировали склад: погибли сирийские военные
Курды заминировали склад: погибли сирийские военные обновлено 17:02
17:02 4805
Канада отработала войну с США
Канада отработала войну с США
16:36 950
Киев вызвал венгерского посла. Будапешт возмущается
Киев вызвал венгерского посла. Будапешт возмущается
16:20 1549
Киев покинули 600 тысяч человек
Киев покинули 600 тысяч человек
15:56 2220
Медведев заявил, что Трамп подражает Путину
Медведев заявил, что Трамп подражает Путину
15:38 1734
Пожар в Наримановском районе потушили: сгорели магазины и склад
Пожар в Наримановском районе потушили: сгорели магазины и склад фото; видео; обновлено 16:14
16:14 6819
Новый глава украинской разведки на линии фронта
Новый глава украинской разведки на линии фронта
14:49 1854
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться