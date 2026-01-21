Трамп рассказал, в каком направлении движется Европа

Президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что ему нравятся европейские страны, однако они, по его мнению, движутся в «неправильном» направлении.

«Некоторые места в Европе, честно говоря, уже неузнаваемы, они неузнаваемы, и мы можем спорить об этом, но спорить не приходится. И это не в позитивном смысле. Это в очень негативном смысле. А я люблю Европу и хочу, чтобы она процветала. Но боюсь, что Европа идет в неправильном направлении», — сказал Трамп.

Президент США также в очередной раз раскритиковал своего предшественника Джо Байдена, отметив, что тот в период своего президенства наводнил страну мигрантами.