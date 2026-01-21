Лига чемпионов: «Карабах» против «Айнтрахта»

Сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется матч 7-го тура Лиги чемпионов, в котором встретятся чемпион Азербайджана «Карабах» и немецкий «Айнтрахт».
Судить встречу будет бригада арбитров из Швейцарии во главе с Сандро Шерером.
«Карабах» с 7 очками занимает 25-е место. «Айнтрахт» имеет 4 очка и идет на 33-й позиции. Победа в сегодняшней игре, скорее всего, выведет «Карабах» в плей-офф. Ничья или поражение заставят выигрывать в заключительном туре - в выездном матче против «Ливерпуля».
«Айнтрахту», чтобы иметь шансы на попадание в число 24-х лучших, нужно победить в Баку, а через неделю дома обыграть «Тоттенхэм».
«Карабах» и «Айнтрахт» уже встречались. В сезоне 2013/14, в матчах за попадание в групповой этап Лиги Европы, немцы выиграли сначала в Азербайджане - 2:0, а затем и в Германии - 2:1.
Интересно, что три из четырех мячей в ворота агдамцев тогда забил Александер Майер, который вот уже несколько дней после отставки главного тренера Дино Топпмеллера входит в тренерский штаб основной команды. Он помогает исполняющему обязанности главного тренера Деннису Шмитту.
Всего «Карабах» провел с клубами из Германии 10 матчей, в которых дважды сыграл вничью и потерпел восемь поражений. Общая разница забитых и пропущенных мячей - 8-23.
Обе ничьи были зафиксированы в Баку: в 2022 году в матче с «Фрайбургом» (1:1) и в 2024 году - с «Байером» (2:2). Сегодня даже ничьи будет недостаточно. Нужно впервые обыграть представителя Бундеслиги.
Из-за поведения болельщиков «Айнтрахта» во время декабрьского матча Лиги чемпионов в Барселоне УЕФА запретил фанатам франкфуртцев выезжать на две ближайшие гостевые игры. В связи с этим официальной продажи билетов для болельщиков «Орлов» на матч с «Карабахом» организовано не было. Поэтому массовое нашествие немцев в Баку не случилось. Но кое-кто все-таки раздобыл билеты и прилетел в Азербайджан. Добавим сюда и группу VIP-болельщиков, прилетевших вместе с командой. Так что совсем без поддержки «Айнтрахт» в Баку не останется.
Также сегодня состоятся матчи:
«Галатасарай» - «Атлетико»
«Аталанта» - «Атлетик»
«Бавария» - «Юнион»
«Челси» - «Пафос»
«Ювентус» - «Бенфика»
«Марсель» - «Ливерпуль»
«Ньюкасл» - ПСВ
«Славия» - «Барселона»
Вчера сыграли:
«Кайрат» - «Брюгге» - 1:4
«Буде-Глимт» - «Манчестер Сити» - 3:1
«Копенгаген» - «Наполи» - 1:1
«Интер» - «Арсенал» - 1:3
«Олимпиакос» - «Байер» - 2:0
«Реал» - «Монако» - 6:1
«Спортинг» - «ПСЖ» - 2:1
«Тоттенхэм» - «Боруссия» - 2:0
«Вильярреал» - «Аякс» - 1:2
