Лига чемпионов: «Карабах» против «Айнтрахта»

Сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется матч 7-го тура Лиги чемпионов, в котором встретятся чемпион Азербайджана « Карабах » и немецкий «Айнтрахт».

Судить встречу будет бригада арбитров из Швейцарии во главе с Сандро Шерером.

«Карабах» с 7 очками занимает 25-е место. «Айнтрахт» имеет 4 очка и идет на 33-й позиции. Победа в сегодняшней игре, скорее всего, выведет «Карабах» в плей-офф. Ничья или поражение заставят выигрывать в заключительном туре - в выездном матче против «Ливерпуля».

«Айнтрахту», чтобы иметь шансы на попадание в число 24-х лучших, нужно победить в Баку, а через неделю дома обыграть «Тоттенхэм».

«Карабах» и «Айнтрахт» уже встречались. В сезоне 2013/14, в матчах за попадание в групповой этап Лиги Европы, немцы выиграли сначала в Азербайджане - 2:0, а затем и в Германии - 2:1.