Трамп о переговорах с Украиной

Президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Украина и Россия находятся на этапе, когда они могут прийти к договоренностям.
По словам Трампа, переговорный процесс между Россией и Украиной остается сложным и неоднозначным. Он отметил, что в одних случаях договоренности с российской стороной оказываются подготовленными, однако их не принимает украинская сторона, а в других — инициатива исходит от Киева, тогда как Москва не готова идти на соглашение. Президент США охарактеризовал эту ситуацию как «сложный баланс».
Говоря о своих контактах с президентом России Владимиром Путиным, Трамп сообщил, что после урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией российский лидер связался с ним и выразил удивление тем, что данный конфликт удалось разрешить за короткий срок. По словам Трампа, Путин отметил, что ранее на протяжении многих лет предпринимались безуспешные попытки его урегулирования.
Президент США также заявил, что в ходе разговора рекомендовал российскому лидеру сосредоточиться на завершении войны между Россией и Украиной, подчеркнув необходимость прекращения боевых действий.
Между тем, по данным Axios, Владимир Зеленский проведет встречу с Дональдом Трампом в Давосе завтра.
Президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил, что в течение дня планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам Трампа, война между Украиной и Россией привела к колоссальным человеческим потерям и должна быть остановлена. Он заявил, что поддерживает контакты как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины. Трамп считает, что обе стороны заинтересованы в заключении договоренностей. При этом Трамп подчеркнул, что его интерес к этому вопросу связан исключительно с необходимостью прекращения боевых действий.
Накануне Владимир Зеленский сообщил, что отказался от поездки на форум в Давосе из-за российских ударов по территории Украины, отметив, что в данной ситуации «выбирает Украину».
В ходе выступления Трамп также затронул ряд других международных тем. Он назвал войну между Россией и Украиной самой тяжелой со времен Второй мировой войны и вновь заявил о необходимости ее завершения. Говоря о союзниках США, Трамп отметил, что Соединённым Штатам нужны «сильные, а не слабые партнеры».
Комментируя деятельность НАТО, президент США заявил, что ранее основная финансовая нагрузка ложилась на Вашингтон, однако, по его словам, США добились увеличения взносов со стороны других членов альянса.
Отдельное внимание Трамп уделил вопросу Гренландии, заявив, что США заинтересованы в установлении полного контроля над островом, считая это необходимым с точки зрения безопасности. Он также сделал резкие заявления в адрес Канады, подчеркнув ее экономическую зависимость от Соединенных Штатов.
Кроме того, Трамп упомянул использование, по его словам, нового типа вооружений в Венесуэле, отметив, что существующие системы противовоздушной обороны оказались неэффективны. Он также заявил, что система «Железный купол» является американской разработкой, созданной для Израиля.
Трамп в ироничной форме высказался о президенте Франции Эммануэле Макроне, отметив, что, несмотря на критику, относится к нему положительно.
«Эммануэль Макрон — я наблюдал за ним вчера в этих красивых солнцезащитных очках - что, черт возьми, произошло? Я наблюдал, как он пытался быть жестким. На самом деле он мне нравится. Трудно поверить, не так ли?» - сказал президент США.