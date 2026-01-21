Трамп о переговорах с Украиной

Президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Украина и Россия находятся на этапе, когда они могут прийти к договоренностям.

По словам Трампа, переговорный процесс между Россией и Украиной остается сложным и неоднозначным. Он отметил, что в одних случаях договоренности с российской стороной оказываются подготовленными, однако их не принимает украинская сторона, а в других — инициатива исходит от Киева, тогда как Москва не готова идти на соглашение. Президент США охарактеризовал эту ситуацию как «сложный баланс».

Говоря о своих контактах с президентом России Владимиром Путиным, Трамп сообщил, что после урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией российский лидер связался с ним и выразил удивление тем, что данный конфликт удалось разрешить за короткий срок. По словам Трампа, Путин отметил, что ранее на протяжении многих лет предпринимались безуспешные попытки его урегулирования.

Президент США также заявил, что в ходе разговора рекомендовал российскому лидеру сосредоточиться на завершении войны между Россией и Украиной, подчеркнув необходимость прекращения боевых действий.

Между тем, по данным Axios, Владимир Зеленский проведет встречу с Дональдом Трампом в Давосе завтра.