Новый зал дзюдо на самой большой арене Кавказа в Гяндже

Во Дворце спорта Гянджи начал функционировать новый зал для занятий дзюдо.
Он оборудован современными татами и имеет общую площадь 483 кв. м. Здесь есть тренерские комнаты и раздевалки. В зале одновременно могут заниматься более 300 дзюдоистов.
Одну из тренировок в новом зале посетили исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) Рашад Расуллу, советник президента Федерации Натик Багиров, призер Олимпиады, член Исполкома ACF Мовлуд Миралиев, чемпион мира, член Исполкома Эльхан Мамедов и другие официальные лица.
Дворец спорта Гянджи, открытый в прошлом году к Играм СНГ, является самой большой спортивной ареной на Кавказе. Осенью прошлого года комплекс в рамках Игр стран Содружества принимал соревнования по волейболу, плаванию, фехтованию и стрельбе, а позднее - чемпионат Европы по спортивной аэробике.
Следует отметить, что в 2022–2025 годах Федерация дзюдо Азербайджана ввела в эксплуатацию новые залы в Гяндже, Сумгаите, Гусаре, Агстафе, Загатале, Геранбое, Сабирабаде, бакинском поселке Зиря, Агдаше, Кюрдамире, Астаре, Джалилабаде, Тертере, Гахе, Имишли, Шабране и селе Мосул в Загатале.
В общей сложности 13200 татами были распределены между 179 спортивными залами в Баку и регионах.