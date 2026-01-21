Новый зал дзюдо на самой большой арене Кавказа в Гяндже

Он оборудован современными татами и имеет общую площадь 483 кв. м. Здесь есть тренерские комнаты и раздевалки. В зале одновременно могут заниматься более 300 дзюдоистов.

Одну из тренировок в новом зале посетили исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) Рашад Расуллу, советник президента Федерации Натик Багиров, призер Олимпиады, член Исполкома ACF Мовлуд Миралиев, чемпион мира, член Исполкома Эльхан Мамедов и другие официальные лица.