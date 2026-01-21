Moody's прогнозирует замедление инфляции в Азербайджане

USD 1.7000
Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует снижение среднегодовой инфляции в Азербайджане до 4% к 2028 году.

Согласно оценкам Moody's, в 2025 году среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 5,2% против 2,2% в 2024 году.

По оценкам агентства, в 2026 году среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлится до 4,8%, в 2027 году – до 4%.

Согласно данным Государственного комитета по статистике, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2025 году составила 5,6% против 2,2% в 2024 году. В том числе продукты питания, напитки и табачные изделия подорожали на 6,8%, непродовольственные товары - на 2,5%, платные услуги населению - на 6,5%.

