Важные изменения в экосистеме Bir: начинается новый этап стратегического управления

С 30 декабря 2025 года начала деятельность новая дочерняя компания PAŞA Holding – PAŞA Maliyyə Holding. В результате данного стратегического шага экосистема Bir, являющаяся первым на Кавказе полностью интегрированным цифровым экосистемным решением, вошла в состав нового холдинга. Одновременно были реализованы важные назначения в системе управления.

В рамках формирования новой структуры Фарид Мамедов, заместитель Главного исполнительного директора PAŞA Holding и Главный исполнительный директор экосистемы Bir, назначен Главным исполнительным директором PAŞA Maliyyə Holding и председателем Наблюдательного совета экосистемы Bir. Помимо новой должности, он продолжит осуществлять стратегическое руководство в качестве председателя Наблюдательного совета ОАО Kapital Bank.

Председатель Правления и Главный исполнительный директор ОАО Kapital Bank Фарид Гусейнов также назначен на новую стратегическую должность. Начиная с января 2026 года он наряду с занимаемой должностью в Kapital Bank будет обладать полномочиями Главного исполнительного директора экосистемы Bir.

Член Правления Kapital Bank Джавид Мирзаев назначен руководителем Финтех-бизнеса экосистемы Bir. Одновременно он получил назначение на должность первого заместителя председателя Правления Kapital Bank Фарида Гусейнова. Отметим, что ранее Джавид Мирзаев занимал должность Главного директора по розничному бизнесу Kapital Bank.

Руководство Платежным бизнесом, созданным в рамках экосистемы Bir, поручено Джалалу Оруджеву. В одном из направлений Платежного бизнеса ООО PashaPay, одного из крупнейших электронных платежных операторов страны, объединяющего платформы m10 и MilliÖn, также произошли изменения в руководстве. В соответствии с принятым решением Пунхан Нариманов назначен исполнительным директором ООО PashaPay.

На должность Главного исполнительного директора одной из крупнейших электронных торговых платформ страны Birmarket назначен Самир Мамедов. Ранее он возглавлял финтех-стартап PashaPay, специализирующийся на развитии первых в Азербайджане масштабных электронных платежных систем.

Экосистема Bir объединяет под единым брендом ведущие марки страны – Birbank, Birmarket, m10, MilliÖn и Bir Bonus. Одновременно экосистема сотрудничает с совместными проектами, такими как Trendyol Азербайджан и BakıKart, обогащая клиентский опыт. Благодаря этой интеграции пользователи могут совершать QR-платежи в сети партнеров и в общественном транспорте, оформлять покупки в рассрочку в Birmarket с помощью Birbank, оплачивать товары на платформе Trendyol Азербайджан с использованием карт рассрочки Birbank, а также пользоваться единой бонусной программой и множеством других инновационных решений. Весь спектр этих возможностей строится на четырех ключевых концепциях экосистемы – Единый вход, Единый бонус, Единый платеж и Единая кредитная платформа. Такой подход обеспечивает клиентам быстрый, удобный, выгодный и безопасный сервис.