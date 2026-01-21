«Азеришыг»: в ближайшее время электроснабжение в южных районах будет восстановлено

Снегопад на территории Азербайджана привел к некоторым перебоям в подаче электроэнергии в южном регионе страны — в Масаллы, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы и Ленкорани.

Как сообщили в пресс-службе ОАО «Азеришыг», в горных селах региона деревья, ломаясь от ветра, падали на линии электропередачи, что приводило к авариям. На многих заснеженных дорогах практически невозможно движение транспорта, в том числе въезд в горные села. Кроме того, распил и вывоз поваленных деревьев создают дополнительные трудности для энергетиков, отметили в ОАО.

При этом, несмотря на морозную снежную погоду, преодолевая все сложности, сотрудники «Азеришыг» уже несколько дней без перерыва работают над устранением неполадок. В большинстве сел южного региона подача электроэнергии восстановлена. В кратчайшие сроки электроснабжение будет восстановлено и на остальных территориях, пообещали в ОАО.