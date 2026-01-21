USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1870
Подписаться на уведомления
В Сирии нарушен режим прекращения огня
Новость дня
В Сирии нарушен режим прекращения огня

Всемирно известный немецкий Kicker: «Неуклюжий Тофик Бахрамов…»

Отдел спорта
19:49 686

Авторитетный немецкий футбольный журнал Kicker опубликовал репортаж о приезде «Айнтрахта» в Баку на матч Лиги чемпионов против «Карабаха».

Выяснилось, что у двух футболистов франкфуртской команды и одного немецкого журналиста, прилетевшего вместе с командой, возникли визовые проблемы.

«Во вторник вечером, около 21:45 по местному времени, самолет Condor DE 9350 приземлился в Баку. Очередь на паспортном контроле двигалась быстро, но для некоторых из присутствующих процесс въезда превратился в настоящее испытание, - пишет Kicker. - В визовых заявлениях левого защитника Натаниэля Брауна и запасного вратаря Михаэля Цеттерера, поданных заранее, была допущена опечатка. Это была ошибка руководства команды. Репортер из Франкфурта также застрял на паспортном контроле – произошла небольшая ошибка с датами поездки. Визы пришлось оформлять заново и получать одобрение в аэропорту. Из-за национального траура и позднего времени прибытия этот процесс затянулся на несколько часов. В итоге всем разрешили въехать в страну».

Рассказывая о стадионе, на котором пройдет матч, немецкое издание не преминуло задеть легендарного азербайджанского рефери Тофика Бахрамова. 

«Состояние газона на стадионе имени Тофика Бахрамова внушает оптимизм. Вы все правильно прочитали: стадион назван в честь неуклюжего бокового судьи, который подарил Англии гол на «Уэмбли» в финале чемпионата мира 1966 года против Германии», - написал журнал, издающийся с 1920 года.

Несмотря на то, что с того матча прошло уже почти 60 лет, немцы продолжают время от времени нелестно отзываться о Бахрамове, хотя при помощи современных технологий уже было доказано, что мяч в том эпизоде действительно пересек линию ворот и гол был засчитан верно.

Всемирно известный немецкий Kicker: «Неуклюжий Тофик Бахрамов…»
Всемирно известный немецкий Kicker: «Неуклюжий Тофик Бахрамов…»
19:49 687
В Сирии нарушен режим прекращения огня
В Сирии нарушен режим прекращения огня обновлено 19:41
19:41 6195
Новый зал дзюдо на самой большой арене Кавказа в Гяндже
Новый зал дзюдо на самой большой арене Кавказа в Гяндже ФОТО
18:57 815
Трамп о переговорах с Украиной
Трамп о переговорах с Украиной обновлено 19:20
19:20 1410
Лига чемпионов: «Карабах» против «Айнтрахта»
Лига чемпионов: «Карабах» против «Айнтрахта» Нужно впервые обыграть немцев!
18:32 1522
Путин заключает мир с Украиной?
Путин заключает мир с Украиной? обновлено 18:13
18:13 8035
Важные заявления Трампа в Давосе
Важные заявления Трампа в Давосе обновлено 19:33
19:33 3418
В Иракском Курдистане откроется генконсульство Азербайджана
В Иракском Курдистане откроется генконсульство Азербайджана
17:31 1551
Казахстан ждет от Азербайджана и России данных по самолету AZAL
Казахстан ждет от Азербайджана и России данных по самолету AZAL
17:26 1785
Канада отработала войну с США
Канада отработала войну с США
16:36 1405
Киев вызвал венгерского посла. Будапешт возмущается
Киев вызвал венгерского посла. Будапешт возмущается
16:20 2157

ЭТО ВАЖНО

Всемирно известный немецкий Kicker: «Неуклюжий Тофик Бахрамов…»
Всемирно известный немецкий Kicker: «Неуклюжий Тофик Бахрамов…»
19:49 687
В Сирии нарушен режим прекращения огня
В Сирии нарушен режим прекращения огня обновлено 19:41
19:41 6195
Новый зал дзюдо на самой большой арене Кавказа в Гяндже
Новый зал дзюдо на самой большой арене Кавказа в Гяндже ФОТО
18:57 815
Трамп о переговорах с Украиной
Трамп о переговорах с Украиной обновлено 19:20
19:20 1410
Лига чемпионов: «Карабах» против «Айнтрахта»
Лига чемпионов: «Карабах» против «Айнтрахта» Нужно впервые обыграть немцев!
18:32 1522
Путин заключает мир с Украиной?
Путин заключает мир с Украиной? обновлено 18:13
18:13 8035
Важные заявления Трампа в Давосе
Важные заявления Трампа в Давосе обновлено 19:33
19:33 3418
В Иракском Курдистане откроется генконсульство Азербайджана
В Иракском Курдистане откроется генконсульство Азербайджана
17:31 1551
Казахстан ждет от Азербайджана и России данных по самолету AZAL
Казахстан ждет от Азербайджана и России данных по самолету AZAL
17:26 1785
Канада отработала войну с США
Канада отработала войну с США
16:36 1405
Киев вызвал венгерского посла. Будапешт возмущается
Киев вызвал венгерского посла. Будапешт возмущается
16:20 2157
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться