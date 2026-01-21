Всемирно известный немецкий Kicker: «Неуклюжий Тофик Бахрамов…»

Выяснилось, что у двух футболистов франкфуртской команды и одного немецкого журналиста, прилетевшего вместе с командой, возникли визовые проблемы.

«Во вторник вечером, около 21:45 по местному времени, самолет Condor DE 9350 приземлился в Баку. Очередь на паспортном контроле двигалась быстро, но для некоторых из присутствующих процесс въезда превратился в настоящее испытание, - пишет Kicker. - В визовых заявлениях левого защитника Натаниэля Брауна и запасного вратаря Михаэля Цеттерера, поданных заранее, была допущена опечатка. Это была ошибка руководства команды. Репортер из Франкфурта также застрял на паспортном контроле – произошла небольшая ошибка с датами поездки. Визы пришлось оформлять заново и получать одобрение в аэропорту. Из-за национального траура и позднего времени прибытия этот процесс затянулся на несколько часов. В итоге всем разрешили въехать в страну».

Рассказывая о стадионе, на котором пройдет матч, немецкое издание не преминуло задеть легендарного азербайджанского рефери Тофика Бахрамова.

«Состояние газона на стадионе имени Тофика Бахрамова внушает оптимизм. Вы все правильно прочитали: стадион назван в честь неуклюжего бокового судьи, который подарил Англии гол на «Уэмбли» в финале чемпионата мира 1966 года против Германии», - написал журнал, издающийся с 1920 года.