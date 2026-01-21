USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1870
Подписаться на уведомления
В Сирии нарушен режим прекращения огня
Новость дня
В Сирии нарушен режим прекращения огня

Пезешкиан призвал власти признать ошибки в управлении Ираном

20:01 222

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что власти страны должны признать допущенные ошибки в управлении и заняться их исправлением. По его словам, отказ от признания собственных просчетов и перекладывание ответственности на других не приведут к положительным результатам.

Он подчеркнул, что игнорирование жалоб и требований населения, особенно бедных и уязвимых слоев общества, может привести к росту общественного недовольства. Пезешкиан предупредил, что безразличие государственных институтов к социальным проблемам способно спровоцировать гнев, насилие, отчуждение граждан от государства и утрату доверия к существующей системе.

Президент Ирана отметил, что для сохранения стабильности власти необходимо реагировать на запросы общества и учитывать реальные трудности, с которыми сталкивается население.

Всемирно известный немецкий Kicker: «Неуклюжий Тофик Бахрамов…»
Всемирно известный немецкий Kicker: «Неуклюжий Тофик Бахрамов…»
19:49 704
В Сирии нарушен режим прекращения огня
В Сирии нарушен режим прекращения огня обновлено 19:41
19:41 6198
Новый зал дзюдо на самой большой арене Кавказа в Гяндже
Новый зал дзюдо на самой большой арене Кавказа в Гяндже ФОТО
18:57 819
Трамп о переговорах с Украиной
Трамп о переговорах с Украиной обновлено 19:20
19:20 1415
Лига чемпионов: «Карабах» против «Айнтрахта»
Лига чемпионов: «Карабах» против «Айнтрахта» Нужно впервые обыграть немцев!
18:32 1526
Путин заключает мир с Украиной?
Путин заключает мир с Украиной? обновлено 18:13
18:13 8047
Важные заявления Трампа в Давосе
Важные заявления Трампа в Давосе обновлено 19:33
19:33 3426
В Иракском Курдистане откроется генконсульство Азербайджана
В Иракском Курдистане откроется генконсульство Азербайджана
17:31 1554
Казахстан ждет от Азербайджана и России данных по самолету AZAL
Казахстан ждет от Азербайджана и России данных по самолету AZAL
17:26 1787
Канада отработала войну с США
Канада отработала войну с США
16:36 1407
Киев вызвал венгерского посла. Будапешт возмущается
Киев вызвал венгерского посла. Будапешт возмущается
16:20 2158

ЭТО ВАЖНО

Всемирно известный немецкий Kicker: «Неуклюжий Тофик Бахрамов…»
Всемирно известный немецкий Kicker: «Неуклюжий Тофик Бахрамов…»
19:49 704
В Сирии нарушен режим прекращения огня
В Сирии нарушен режим прекращения огня обновлено 19:41
19:41 6198
Новый зал дзюдо на самой большой арене Кавказа в Гяндже
Новый зал дзюдо на самой большой арене Кавказа в Гяндже ФОТО
18:57 819
Трамп о переговорах с Украиной
Трамп о переговорах с Украиной обновлено 19:20
19:20 1415
Лига чемпионов: «Карабах» против «Айнтрахта»
Лига чемпионов: «Карабах» против «Айнтрахта» Нужно впервые обыграть немцев!
18:32 1526
Путин заключает мир с Украиной?
Путин заключает мир с Украиной? обновлено 18:13
18:13 8047
Важные заявления Трампа в Давосе
Важные заявления Трампа в Давосе обновлено 19:33
19:33 3426
В Иракском Курдистане откроется генконсульство Азербайджана
В Иракском Курдистане откроется генконсульство Азербайджана
17:31 1554
Казахстан ждет от Азербайджана и России данных по самолету AZAL
Казахстан ждет от Азербайджана и России данных по самолету AZAL
17:26 1787
Канада отработала войну с США
Канада отработала войну с США
16:36 1407
Киев вызвал венгерского посла. Будапешт возмущается
Киев вызвал венгерского посла. Будапешт возмущается
16:20 2158
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться