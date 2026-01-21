Пезешкиан призвал власти признать ошибки в управлении Ираном

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что власти страны должны признать допущенные ошибки в управлении и заняться их исправлением. По его словам, отказ от признания собственных просчетов и перекладывание ответственности на других не приведут к положительным результатам.

Он подчеркнул, что игнорирование жалоб и требований населения, особенно бедных и уязвимых слоев общества, может привести к росту общественного недовольства. Пезешкиан предупредил, что безразличие государственных институтов к социальным проблемам способно спровоцировать гнев, насилие, отчуждение граждан от государства и утрату доверия к существующей системе.

Президент Ирана отметил, что для сохранения стабильности власти необходимо реагировать на запросы общества и учитывать реальные трудности, с которыми сталкивается население.