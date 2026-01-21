Эрдоган: Анкара надеется на долгосрочное урегулирование в Сирии

Анкара приветствует достигнутое между правительством Сирии и YPG/SDG соглашение о полной интеграции группировки в вооруженные силы страны и всеобъемлющем прекращении огня.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Глава государства выразил надежду на долгосрочное урегулирование ситуации в Сирии.

«Мы удовлетворены соглашением о прекращении огня в Сирии, надеемся на окончательное урегулирование вопроса без дальнейшего кровопролития», - сказал, в частности, турецкий лидер.

Президент напомнил, что Турция неоднократно заявляла, что не допустит присутствия на своих южных границах сепаратистской структуры, которая представляет угрозу безопасности страны.

Политик также подчеркнул, что Анкара «с самого начала твердо выступала за существование единого сирийского государства, обладающего территориальной целостностью и политическим единством».

По его словам, Турция «не претендует на территории и не вмешивается во внутренние дела какой-либо страны, но при этом не допустит, чтобы ее интересам был нанесен ущерб».

Он также указал на неприемлемость действий, направленных на срыв достигнутых в Сирии соглашений. «Очевидно, что после нынешнего этапа любые провокации в Сирии будут равносильны самоубийству», - сказал президент.

Эрдоган также сообщил о «продуктивном телефонном разговоре» с американским коллегой Дональдом Трампом, в ходе которого был обсужден целый ряд вопросов, касающихся обеспечения безопасности в Сирии, включая совместную борьбу против террористической организации ИГИЛ.

Глава государства указал, что «полная интеграция в Сирии положит начало новой эпохе, а от обеспечения стабильности в этой стране наибольшую пользу получат сирийские курды».

Кроме того, Эрдоган прокомментировал провокацию в отношении турецкого флага, совершенную на границе Нусайбин – Камышлы. Президент подчеркнул, что соответствующие структуры Турции начали необходимые расследования. По его словам, виновные будут привлечены к ответственности.

Турецкий лидер также высказался по поводу соглашения об интеграции, подписанного YPG/SDG и сирийским правительством 10 марта 2025 года. Он констатировал, что со стороны группировки не было каких-либо позитивных шагов для своевременной реализации данного соглашения.

«Мы прилагали все усилия, чтобы распутать клубок и предотвратить перерастание кризиса в горячий конфликт. К процессу подключились и другие участники, предложившие необходимые рекомендации по реализации соглашения от 10 марта. Однако максималистская позиция структуры, называемой СДС, не претерпела каких-либо изменений», - добавил он.

Эрдоган заявил, что после январских атак группировки на силы безопасности страны сирийская армия начала легитимные операции в Алеппо и на обоих берегах Евфрата, очистив эти районы от незаконных вооруженных формирований.

Турецкий лидер обратил внимание, что после начала гражданской войны в Сирии в 2011 году курды подверглись давлению со стороны террористической организации YPG. Он добавил, что «курдские дети и молодежь в Сирии были вовлечены в столкновения в угоду прихоти и амбиций террористической группировки, им давали оружие и отправляли на смерть».

«В этот же период террористы ИГИЛ совершали массовые убийства наших курдских братьев, а также представителей сирийской оппозиции. Важно также отметить, что после революции новое сирийское правительство протянуло руку сирийским курдам, как и всем другим религиозным и этническим группам в стране, и заняло чрезвычайно конструктивную позицию в отношении подлинной интеграции», — сказал он.

Президент назвал соглашение от 16 января «историческим заявлением о воле, базирующемся на равном и справедливом представительстве наших курдских братьев в Сирии в составе сирийского государства».

«Несмотря на все эти позитивные и конструктивные шаги, террористическая организация, к сожалению, выбрала кровь, столкновения, смерть и убийства вместо процветания и мира для курдов», - добавил он.

«Турки, курды и арабы, как и прежде в истории, сообща решат проблемы региона, ислам является для нас общей объединяющей силой», - резюмировал президент Турции.