Уиткофф: Участие Израиля и Турции в «Совете мира» может снять напряженность

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф считает, что участие Израиля и Турции в создаваемом американским лидером Дональдом Трампом "Совете мира" по Газе поможет улучшить отношения между этими двумя странами и снять текущую напряженность.

"Я разговаривал с премьер-министром [Израиля Биньямином] Нетаньяху. <...> Он знает, что присоединение к Совету имеет большое значение. Есть определенная напряженность в отношениях Израиля и Турции, а также Катара, мы это знаем. И то, что мы пытаемся сделать, - это гарантировать налаживание диалога между этими двумя странами", - сказал Уиткофф в интервью телекомпании CNBC.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что республика присоединится к "Совету мира", представлять страну там должен будет глава МИД Хакан Фидан. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также подтвердил, что примет участие в работе Совета. До этого глава правительства Израиля неоднократно высказывался против участия Турции в мирном урегулировании в секторе Газа, в частности, отмечал недопустимость направления турецких войск в анклав в рамках международных стабилизационных сил.

9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую "желтую линию", сохранив под своим контролем более 50% территории анклава.