USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1870
Подписаться на уведомления
Курды взрывают Сирию
Новость дня
Курды взрывают Сирию

Уиткофф: Участие Израиля и Турции в «Совете мира» может снять напряженность

20:24 389

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф считает, что участие Израиля и Турции в создаваемом американским лидером Дональдом Трампом "Совете мира" по Газе поможет улучшить отношения между этими двумя странами и снять текущую напряженность.

"Я разговаривал с премьер-министром [Израиля Биньямином] Нетаньяху. <...> Он знает, что присоединение к Совету имеет большое значение. Есть определенная напряженность в отношениях Израиля и Турции, а также Катара, мы это знаем. И то, что мы пытаемся сделать, - это гарантировать налаживание диалога между этими двумя странами", - сказал Уиткофф в интервью телекомпании CNBC.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что республика присоединится к "Совету мира", представлять страну там должен будет глава МИД Хакан Фидан. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также подтвердил, что примет участие в работе Совета. До этого глава правительства Израиля неоднократно высказывался против участия Турции в мирном урегулировании в секторе Газа, в частности, отмечал недопустимость направления турецких войск в анклав в рамках международных стабилизационных сил.

9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую "желтую линию", сохранив под своим контролем более 50% территории анклава.

«Карабах» «Айнтрахту»: «Наша вера сильнее вашего бюджета»
«Карабах» «Айнтрахту»: «Наша вера сильнее вашего бюджета» ФОТО
22:04 53
Лига чемпионов: «Карабах» и «Айнтрахт» обменялись быстрыми голами
Лига чемпионов: «Карабах» и «Айнтрахт» обменялись быстрыми голами обновлено 21:59
21:59 3242
Курды взрывают Сирию
Курды взрывают Сирию обновлено 20:59
20:59 8180
Казахи и узбеки не промолчали. И ответили на великодержавный шовинизм
Казахи и узбеки не промолчали. И ответили на великодержавный шовинизм
21:18 1386
Путин тоже получил приглашение в «новую ООН» Трампа. А что говорят об этом в России?
Путин тоже получил приглашение в «новую ООН» Трампа. А что говорят об этом в России?
19:15 2034
В Иракском Курдистане откроется генконсульство Азербайджана
В Иракском Курдистане откроется генконсульство Азербайджана
17:31 2004
Российские военные могут покинуть север Сирии
Российские военные могут покинуть север Сирии
20:36 1067
Всемирно известный немецкий Kicker: «Неуклюжий Тофик Бахрамов…»
Всемирно известный немецкий Kicker: «Неуклюжий Тофик Бахрамов…»
19:49 2575
Новый зал дзюдо на самой большой арене Кавказа в Гяндже
Новый зал дзюдо на самой большой арене Кавказа в Гяндже ФОТО
18:57 1372
Трамп: Россия и Украина могут заключить сделку
Трамп: Россия и Украина могут заключить сделку обновлено 20:52
20:52 2611
Путин заключает мир с Украиной?
Путин заключает мир с Украиной? обновлено 18:13
18:13 9306

ЭТО ВАЖНО

«Карабах» «Айнтрахту»: «Наша вера сильнее вашего бюджета»
«Карабах» «Айнтрахту»: «Наша вера сильнее вашего бюджета» ФОТО
22:04 53
Лига чемпионов: «Карабах» и «Айнтрахт» обменялись быстрыми голами
Лига чемпионов: «Карабах» и «Айнтрахт» обменялись быстрыми голами обновлено 21:59
21:59 3242
Курды взрывают Сирию
Курды взрывают Сирию обновлено 20:59
20:59 8180
Казахи и узбеки не промолчали. И ответили на великодержавный шовинизм
Казахи и узбеки не промолчали. И ответили на великодержавный шовинизм
21:18 1386
Путин тоже получил приглашение в «новую ООН» Трампа. А что говорят об этом в России?
Путин тоже получил приглашение в «новую ООН» Трампа. А что говорят об этом в России?
19:15 2034
В Иракском Курдистане откроется генконсульство Азербайджана
В Иракском Курдистане откроется генконсульство Азербайджана
17:31 2004
Российские военные могут покинуть север Сирии
Российские военные могут покинуть север Сирии
20:36 1067
Всемирно известный немецкий Kicker: «Неуклюжий Тофик Бахрамов…»
Всемирно известный немецкий Kicker: «Неуклюжий Тофик Бахрамов…»
19:49 2575
Новый зал дзюдо на самой большой арене Кавказа в Гяндже
Новый зал дзюдо на самой большой арене Кавказа в Гяндже ФОТО
18:57 1372
Трамп: Россия и Украина могут заключить сделку
Трамп: Россия и Украина могут заключить сделку обновлено 20:52
20:52 2611
Путин заключает мир с Украиной?
Путин заключает мир с Украиной? обновлено 18:13
18:13 9306
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться