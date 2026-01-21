Российские военные могут покинуть север Сирии

Российские военные могут покинуть одну из своих баз на севере Сирии — аэродром в Камышлы, сообщает «Коммерсант».

Правительство Сирии рассматривает возможность пересмотра статуса этого объекта после ожидаемого перехода провинции Хасака под контроль центральных властей.

По имеющейся информации, переговоры по данному вопросу могут начаться после завершения процесса интеграции провинции Хасака, которая до последнего времени находилась под контролем курдских формирований. Ранее сирийские власти дали курдским командирам несколько дней на подготовку плана мирной интеграции региона в единые государственные структуры.

Согласно предварительным договоренностям, провинция Хасака должна перейти под юрисдикцию Дамаска, а военные и силовые структуры курдского альянса — войти в состав министерства обороны и МВД Сирии.

Источники отмечают, что в случае завершения этого процесса у российских военных может исчезнуть необходимость дальнейшего присутствия в Камышлы. Также указывается, что Соединенные Штаты ранее сократили свое военное присутствие на северо-востоке Сирии.

Россия использует аэродром в Камышлы с 2019 года. Он применялся как вспомогательный логистический объект наряду с авиабазой Хмеймим и пунктом материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.

В настоящее время основными объектами российского военного присутствия в Сирии остаются авиабаза Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе.