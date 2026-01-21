Созданный США «Совет мира» получил новых участников

Восемь арабских и мусульманских стран — Турция, Египет, Саудовская Аравия, Иордания, Индонезия, Пакистан, ОАЭ и Катар — выступили с совместным заявлением о присоединении к «Совету мира», созданному для поддержки мирных усилий в регионе.

В заявлении министры иностранных дел этих государств подтвердили приверженность прекращению конфликта в секторе Газа, восстановлению региона и достижению устойчивого и справедливого мира, основанного на праве палестинского народа на самоопределение.

«Совет мира» представляет собой международную инициативу, выдвинутую президентом США Дональдом Трампом, и направлен на содействие урегулированию конфликта в секторе Газа. Сообщается, что приглашения к участию были направлены лидерам 58 стран. На данный момент 17 государств приняли приглашение, тогда как шесть стран отказались от участия или склоняются к отказу.