Созданный США «Совет мира» получил новых участников

Восемь арабских и мусульманских стран — Турция, Египет, Саудовская Аравия, Иордания, Индонезия, Пакистан, ОАЭ и Катар — выступили с совместным заявлением о присоединении к «Совету мира», созданному для поддержки мирных усилий в регионе.
В заявлении министры иностранных дел этих государств подтвердили приверженность прекращению конфликта в секторе Газа, восстановлению региона и достижению устойчивого и справедливого мира, основанного на праве палестинского народа на самоопределение.
«Совет мира» представляет собой международную инициативу, выдвинутую президентом США Дональдом Трампом, и направлен на содействие урегулированию конфликта в секторе Газа. Сообщается, что приглашения к участию были направлены лидерам 58 стран. На данный момент 17 государств приняли приглашение, тогда как шесть стран отказались от участия или склоняются к отказу.
*** 20:57
Пакистан принял предложение президента США Дональда Трампа войти в состав "Совета мира", который будет управлять сектором Газа. Об этом сообщил МИД исламской республики.
"Пакистан выражает надежду, что создание этой структуры позволит предпринять конкретные шаги по достижению окончательного прекращения огня, дальнейшему увеличению гуманитарной помощи палестинцам, а также восстановлению Газы", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Приглашения войти в состав "Совета мира" по Газе были направлены многим иностранным лидерам. Трамп намерен быть председателем этого международного органа, который в соответствии с договоренностями между Израилем и палестинским движением ХАМАС должен взять на себя управление сектором Газа. По сведениям агентства Bloomberg, президент США планирует утвердить полномочия и устав Совета на полях Всемирного экономического форума в Давосе 22 января.