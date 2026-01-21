USD 1.7000
Курды взрывают Сирию
Баку и Вашингтон обсудили Хартию стратегического партнерства

21:02 378

Азербайджан и США провели второе заседание Стратегической рабочей группы для разработки Хартии о стратегическом партнерстве (ХСП).

Как сообщает Министерство иностранных дел, встреча прошла в онлайн-формате под руководством заместителя министра иностранных дел Азербайджана Эльнура Мамедова и заместителя помощника госсекретаря США Сонаты Коултер.

В ходе встречи участники обсудили развитие стратегического партнерства между двумя странами в сферах энергетики, торговли, транзита, региональных связей, экономических инвестиций, обороны и безопасности, борьбы с терроризмом, а также в области искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры, которые были объявлены приоритетными в рамках Меморандума о взаимопонимании для разработки Хартии о стратегическом партнерстве, подписанного в августе 2025 года на Вашингтонском саммите мира. Рабочая группа продолжила обсуждение текста Хартии с целью ее окончательного согласования.

«Карабах» «Айнтрахту»: «Наша вера сильнее вашего бюджета»
«Карабах» «Айнтрахту»: «Наша вера сильнее вашего бюджета» ФОТО
22:04 60
Лига чемпионов: «Карабах» и «Айнтрахт» обменялись быстрыми голами
Лига чемпионов: «Карабах» и «Айнтрахт» обменялись быстрыми голами обновлено 21:59
21:59 3246
Курды взрывают Сирию
Курды взрывают Сирию обновлено 20:59
20:59 8191
Казахи и узбеки не промолчали. И ответили на великодержавный шовинизм
Казахи и узбеки не промолчали. И ответили на великодержавный шовинизм
21:18 1390
Путин тоже получил приглашение в «новую ООН» Трампа. А что говорят об этом в России?
Путин тоже получил приглашение в «новую ООН» Трампа. А что говорят об этом в России?
19:15 2035
В Иракском Курдистане откроется генконсульство Азербайджана
В Иракском Курдистане откроется генконсульство Азербайджана
17:31 2004
Российские военные могут покинуть север Сирии
Российские военные могут покинуть север Сирии
20:36 1069
Всемирно известный немецкий Kicker: «Неуклюжий Тофик Бахрамов…»
Всемирно известный немецкий Kicker: «Неуклюжий Тофик Бахрамов…»
19:49 2580
Новый зал дзюдо на самой большой арене Кавказа в Гяндже
Новый зал дзюдо на самой большой арене Кавказа в Гяндже ФОТО
18:57 1372
Трамп: Россия и Украина могут заключить сделку
Трамп: Россия и Украина могут заключить сделку обновлено 20:52
20:52 2614
Важные заявления Трампа в Давосе
Важные заявления Трампа в Давосе обновлено 19:33
19:33 5185

ЭТО ВАЖНО

