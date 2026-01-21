USD 1.7000
Курды взрывают Сирию
Курды взрывают Сирию

Стармер: Великобритания не уступит давлению США по Гренландии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не намерен уступать давлению со стороны президента США Дональда Трампа по вопросу Гренландии, несмотря на угрозы введения пошлин. Его слова передает SkyNews.

«Угрозы пошлинами для давления на союзников совершенно недопустимы. Я хочу быть предельно ясным: я не уступлю, Британия не уступит своим принципам и ценностям относительно будущего Гренландии под угрозами пошлин», – сказал премьер.

Он подчеркнул, что будущее Гренландии «принадлежит исключительно народу Гренландии и Королевству Дания». По словам Стармера, критика Трампом сделки Великобритании по передаче островов Чагос была попыткой оказать на него давление и заставить изменить позицию.

«[Трамп] употребил эти слова вчера с четкой целью оказать давление на меня и Британию в связи с моими ценностями и принципами относительно будущего Гренландии. Он хочет, чтобы я уступил в своей позиции, и я не собираюсь этого делать», – заявил Стармер.

При этом он добавил, что Великобритания готова к «конструктивному взаимодействию» с США, но будет твердо придерживаться своей позиции по ключевым вопросам суверенитета.

20 января The Telegraph писала, что Великобритания может столкнуться с рецессией, если Трамп быстро введет дополнительные пошлины на ее товары.

