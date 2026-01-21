Казахи и узбеки не промолчали. И ответили на великодержавный шовинизм

Отметим, что подобные выпады Дугина и других российских пропагандистов против бывших советских республик приняли регулярный характер. Не так давно пропагандист Владимир Соловьев заявил, что вместо того, чтобы беспокоиться о событиях в далекой Венесуэле, Россия должна проводить «СВО» в таких близких странах, как Армения и Казахстан, поскольку именно они имеют «жизненно важное значение» для России.

Выступление Дугина в странах, на которые он нацелился, в основном проигнорировали. Однако в республиках Центральной Азии политологи все же высказали свое мнение. В интервью Центральноазиатской редакции «Радио Свобода» эксперт из Астаны Арман Шораев заявил, что на самом деле выступления Дугина и ему подобных оказывают Москве «медвежью услугу». Ведь после подобных заявлений число тех, кто хочет дистанцироваться от «русского мира», только растет.

«Россия, конечно, не в том состоянии, чтобы, во‑первых, победить даже Украину. Не говоря уже о том, чтобы разевать свой рот на Центральную Азию, на Кавказ», — комментирует казахстанский наблюдатель.

Казахстанский политолог Газиз Абишев не видит ничего удивительного в высказываниях Дугина.

«В терминах реальной политики это на самом деле то, что думают все хищные великие державы. Таковы их инстинкты, — рассуждает Абишев. — Как говорит профессор Джон Миршаймер, теоретик современной реалполитики, любая страна сильно переживает за свое выживание и за свою зону влияния. Особенно великие державы. Поэтому великие державы — Китай, США и, в том числе Россия, — мыслят в рамках своего геополитического периметра и своей доли влияния. Другое дело, когда кто-то эти вещи, которые обычно понимаются между строк, осмеливается произносить вслух таким образом, что союзники этих стран, к которым обращаются как к объектам, а не как к равным, слышат такие наглые выражения. Нужно понимать, что, если в таких терминах говорят политики, наделенные властью, то это совсем некрасиво. Другое дело, когда говорит человек, который является закоренелым имперцем и десятилетиями несет всю эту имперскую риторику. Дугин именно такой. Если бы он этого не сказал, мы и так знали бы, что он так думает — из его книг, из его прочих выступлений. Я думаю, что это просто обычный симптом существования российского общества, в рамках которого всегда есть имперцы, не скрывающие своих притязаний на соседние страны».

Абишев считает, что многовекторность Казахстана и других стран Центральной Азии, их контакты с Китаем и Западом параллельно с Россией позволяют им балансировать во внешней политике и не давать формальных поводов для военного вторжения.

«Не думаю, что сейчас в этом геополитическом расчете Россия рассматривает вариант военного вторжения. На всякий случай у таких крупных держав где‑то в глубинах генштаба разработаны методички по военным действиям, включая ядерные удары, против любой страны мира. Но в реалистичном сценарии такая война пока не просматривается», — убежден политолог.