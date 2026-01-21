Сторонники PKK устроили беспорядки в Европе

В Брюсселе у здания Европейского парламента произошли беспорядки с участием сторонников Рабочей партии Курдистана (PKK).

По имеющейся информации, группа протестующих собралась у здания Европарламента и попыталась прорваться на его территорию, что привело к вмешательству сил безопасности. Сообщается о столкновениях и нарушении общественного порядка.

Инцидент произошёл на фоне продолжающихся боевых действий на востоке Сирии, где сирийская армия проводит операции против вооружённых формирований «Сирийских демократических сил» (SDF). Подробности произошедшего в Брюсселе, а также информация о возможных задержаниях уточняются.