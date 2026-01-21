USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1870
Подписаться на уведомления
Курды взрывают Сирию
Новость дня
Курды взрывают Сирию

Сторонники PKK устроили беспорядки в Европе

видео
22:01 98

В Брюсселе у здания Европейского парламента произошли беспорядки с участием сторонников Рабочей партии Курдистана (PKK).

По имеющейся информации, группа протестующих собралась у здания Европарламента и попыталась прорваться на его территорию, что привело к вмешательству сил безопасности. Сообщается о столкновениях и нарушении общественного порядка.

Инцидент произошёл на фоне продолжающихся боевых действий на востоке Сирии, где сирийская армия проводит операции против вооружённых формирований «Сирийских демократических сил» (SDF). Подробности произошедшего в Брюсселе, а также информация о возможных задержаниях уточняются.

Путин заключает мир с Украиной?
Путин заключает мир с Украиной? все еще актуально
18:13 9311
«Карабах» «Айнтрахту»: «Наша вера сильнее вашего бюджета»
«Карабах» «Айнтрахту»: «Наша вера сильнее вашего бюджета» ФОТО
22:04 68
Лига чемпионов: «Карабах» и «Айнтрахт» обменялись быстрыми голами
Лига чемпионов: «Карабах» и «Айнтрахт» обменялись быстрыми голами обновлено 21:59
21:59 3255
Курды взрывают Сирию
Курды взрывают Сирию обновлено 20:59
20:59 8198
Казахи и узбеки не промолчали. И ответили на великодержавный шовинизм
Казахи и узбеки не промолчали. И ответили на великодержавный шовинизм
21:18 1399
Путин тоже получил приглашение в «новую ООН» Трампа. А что говорят об этом в России?
Путин тоже получил приглашение в «новую ООН» Трампа. А что говорят об этом в России?
19:15 2040
В Иракском Курдистане откроется генконсульство Азербайджана
В Иракском Курдистане откроется генконсульство Азербайджана
17:31 2004
Российские военные могут покинуть север Сирии
Российские военные могут покинуть север Сирии
20:36 1074
Всемирно известный немецкий Kicker: «Неуклюжий Тофик Бахрамов…»
Всемирно известный немецкий Kicker: «Неуклюжий Тофик Бахрамов…»
19:49 2584
Новый зал дзюдо на самой большой арене Кавказа в Гяндже
Новый зал дзюдо на самой большой арене Кавказа в Гяндже ФОТО
18:57 1374
Трамп: Россия и Украина могут заключить сделку
Трамп: Россия и Украина могут заключить сделку обновлено 20:52
20:52 2618

ЭТО ВАЖНО

Путин заключает мир с Украиной?
Путин заключает мир с Украиной? все еще актуально
18:13 9311
«Карабах» «Айнтрахту»: «Наша вера сильнее вашего бюджета»
«Карабах» «Айнтрахту»: «Наша вера сильнее вашего бюджета» ФОТО
22:04 68
Лига чемпионов: «Карабах» и «Айнтрахт» обменялись быстрыми голами
Лига чемпионов: «Карабах» и «Айнтрахт» обменялись быстрыми голами обновлено 21:59
21:59 3255
Курды взрывают Сирию
Курды взрывают Сирию обновлено 20:59
20:59 8198
Казахи и узбеки не промолчали. И ответили на великодержавный шовинизм
Казахи и узбеки не промолчали. И ответили на великодержавный шовинизм
21:18 1399
Путин тоже получил приглашение в «новую ООН» Трампа. А что говорят об этом в России?
Путин тоже получил приглашение в «новую ООН» Трампа. А что говорят об этом в России?
19:15 2040
В Иракском Курдистане откроется генконсульство Азербайджана
В Иракском Курдистане откроется генконсульство Азербайджана
17:31 2004
Российские военные могут покинуть север Сирии
Российские военные могут покинуть север Сирии
20:36 1074
Всемирно известный немецкий Kicker: «Неуклюжий Тофик Бахрамов…»
Всемирно известный немецкий Kicker: «Неуклюжий Тофик Бахрамов…»
19:49 2584
Новый зал дзюдо на самой большой арене Кавказа в Гяндже
Новый зал дзюдо на самой большой арене Кавказа в Гяндже ФОТО
18:57 1374
Трамп: Россия и Украина могут заключить сделку
Трамп: Россия и Украина могут заключить сделку обновлено 20:52
20:52 2618
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться