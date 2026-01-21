USD 1.7000
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

«Карабах» - «Айнтрахту»: «Наша вера сильнее вашего бюджета»

22:04 1559

Перед началом матча Лиги чемпионов «Карабах» - «Айнтрахт» болельщики азербайджанской команды открыли на трибунах баннер с надписью: «Наша вера сильнее вашего бюджета».

Матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начался. Счет уже 1:1.

Путин предложил направить $1 млрд из замороженных активов РФ в «Совет мира»
Путин предложил направить $1 млрд из замороженных активов РФ в «Совет мира»
23:45 263
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии о развитии ситуации, обновлено: 23:27
23:27 10138
Важные заявления Трампа в Давосе
Важные заявления Трампа в Давосе все еще актуально
19:33 6134
Лига чемпионов: «Карабах» вырвал победу у «Айнтрахта»!
Лига чемпионов: «Карабах» вырвал победу у «Айнтрахта»! обновлено 23:41
23:41 6156
Посол Азербайджана встретился с заместителем министра обороны России
Посол Азербайджана встретился с заместителем министра обороны России
23:31 483
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет легендарный Хасан Шариатмадари рассказывает haqqin.az
21:57 1907
Сторонники PKK устроили беспорядки в Европе
Сторонники PKK устроили беспорядки в Европе видео; обновлено 23:05
23:05 1183
США начали перевод боевиков ИГИЛ из Сирии в Ирак
США начали перевод боевиков ИГИЛ из Сирии в Ирак
22:56 631
В Дании отказались обсуждать с США продажу Гренландии
В Дании отказались обсуждать с США продажу Гренландии
22:52 619
Ильхам Алиев на заседании в рамках Давосского форума
Ильхам Алиев на заседании в рамках Давосского форума ФОТО
22:28 854
Трамп с помощью инопланетян отменит выборы в Конгресс?
Трамп с помощью инопланетян отменит выборы в Конгресс? наша корреспонденция
21:01 2477

