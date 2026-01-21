«Карабах» - «Айнтрахту»: «Наша вера сильнее вашего бюджета»

Перед началом матча Лиги чемпионов «Карабах» - «Айнтрахт» болельщики азербайджанской команды открыли на трибунах баннер с надписью: «Наша вера сильнее вашего бюджета».
Матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начался. Счет уже 1:1.
Перед началом матча Лиги чемпионов «Карабах» - «Айнтрахт» болельщики азербайджанской команды открыли на трибунах баннер с надписью: «Наша вера сильнее вашего бюджета».
Матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начался. Счет уже 1:1.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.