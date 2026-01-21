У премьера Бельгии не выдерживают нервы: назвал Трампа «голодной гусеницей»

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сравнил президента США Дональда Трампа с голодной гусеницей. Об этом он заявил, комментируя угрозы американского лидера в отношении Гренландии, сообщает издание Metro.
«Хватит! Европа должна дать отпор «голодной гусенице» Дональду Трампу», — сказал Де Вевер. Он подчеркнул, что уговоры в отношении Вашингтона закончились и стали контрпродуктивными.
Бельгийский премьер призвал европейские страны вооружиться для противодействия потенциальному военному вмешательству США в дела Гренландии. По его словам, наступил момент, когда дипломатические уговоры должны смениться конкретными действиями по защите европейских интересов.