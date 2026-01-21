USD 1.7000
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

У премьера Бельгии не выдерживают нервы: назвал Трампа «голодной гусеницей»

22:15 1108

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сравнил президента США Дональда Трампа с голодной гусеницей. Об этом он заявил, комментируя угрозы американского лидера в отношении Гренландии, сообщает издание Metro.

«Хватит! Европа должна дать отпор «голодной гусенице» Дональду Трампу», — сказал Де Вевер. Он подчеркнул, что уговоры в отношении Вашингтона закончились и стали контрпродуктивными.

Бельгийский премьер призвал европейские страны вооружиться для противодействия потенциальному военному вмешательству США в дела Гренландии. По его словам, наступил момент, когда дипломатические уговоры должны смениться конкретными действиями по защите европейских интересов.

Путин предложил направить $1 млрд из замороженных активов РФ в «Совет мира»
Путин предложил направить $1 млрд из замороженных активов РФ в «Совет мира»
23:45 264
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии о развитии ситуации, обновлено: 23:27
23:27 10139
Важные заявления Трампа в Давосе
Важные заявления Трампа в Давосе все еще актуально
19:33 6134
Лига чемпионов: «Карабах» вырвал победу у «Айнтрахта»!
Лига чемпионов: «Карабах» вырвал победу у «Айнтрахта»! обновлено 23:41
23:41 6158
Посол Азербайджана встретился с заместителем министра обороны России
Посол Азербайджана встретился с заместителем министра обороны России
23:31 483
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет легендарный Хасан Шариатмадари рассказывает haqqin.az
21:57 1908
Сторонники PKK устроили беспорядки в Европе
Сторонники PKK устроили беспорядки в Европе видео; обновлено 23:05
23:05 1183
США начали перевод боевиков ИГИЛ из Сирии в Ирак
США начали перевод боевиков ИГИЛ из Сирии в Ирак
22:56 631
В Дании отказались обсуждать с США продажу Гренландии
В Дании отказались обсуждать с США продажу Гренландии
22:52 619
Ильхам Алиев на заседании в рамках Давосского форума
Ильхам Алиев на заседании в рамках Давосского форума ФОТО
22:28 854
Трамп с помощью инопланетян отменит выборы в Конгресс?
Трамп с помощью инопланетян отменит выборы в Конгресс? наша корреспонденция
21:01 2478

