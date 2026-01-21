USD 1.7000
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Карабахский и Стамбульский университеты подписали Меморандум о взаимопонимании

22:16 250

21 января министр науки и образования Эмин Амруллаев в рамках своего официального визита в Турцию встретился с министром национального образования этой страны Юсуфом Текином.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства науки и образования, в ходе встречи обсуждались перспективы развития сотрудничества между двумя странами в области общего и профессионального образования.

В рамках визита в Турцию состоялась встреча министра науки и образования Эмина Амруллаева с председателем Совета высшего образования (YÖK) Эролом Озваром.

Участники встречи выразили удовлетворение успешным развитием стратегического партнерства в сфере высшего образования между двумя странами, а также высоко оценили результаты долгосрочного плодотворного сотрудничества между высшими учебными заведениями двух стран.

В ходе встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании по вопросам образовательного и научного сотрудничества между Карабахским университетом и Стамбульским техническим университетом.

Отметим, что делегация во главе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым посетила университеты Хаджеттепе и Анкары.

Путин предложил направить $1 млрд из замороженных активов РФ в «Совет мира»
Путин предложил направить $1 млрд из замороженных активов РФ в «Совет мира»
23:45 265
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии о развитии ситуации, обновлено: 23:27
23:27 10139
Важные заявления Трампа в Давосе
Важные заявления Трампа в Давосе все еще актуально
19:33 6134
Лига чемпионов: «Карабах» вырвал победу у «Айнтрахта»!
Лига чемпионов: «Карабах» вырвал победу у «Айнтрахта»! обновлено 23:41
23:41 6159
Посол Азербайджана встретился с заместителем министра обороны России
Посол Азербайджана встретился с заместителем министра обороны России
23:31 483
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет легендарный Хасан Шариатмадари рассказывает haqqin.az
21:57 1908
Сторонники PKK устроили беспорядки в Европе
Сторонники PKK устроили беспорядки в Европе видео; обновлено 23:05
23:05 1184
США начали перевод боевиков ИГИЛ из Сирии в Ирак
США начали перевод боевиков ИГИЛ из Сирии в Ирак
22:56 631
В Дании отказались обсуждать с США продажу Гренландии
В Дании отказались обсуждать с США продажу Гренландии
22:52 619
Ильхам Алиев на заседании в рамках Давосского форума
Ильхам Алиев на заседании в рамках Давосского форума ФОТО
22:28 854
Трамп с помощью инопланетян отменит выборы в Конгресс?
Трамп с помощью инопланетян отменит выборы в Конгресс? наша корреспонденция
21:01 2478

