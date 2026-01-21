Карабахский и Стамбульский университеты подписали Меморандум о взаимопонимании

Согласно сообщению пресс-службы Министерства науки и образования, в ходе встречи обсуждались перспективы развития сотрудничества между двумя странами в области общего и профессионального образования.

21 января министр науки и образования Эмин Амруллаев в рамках своего официального визита в Турцию встретился с министром национального образования этой страны Юсуфом Текином.

В рамках визита в Турцию состоялась встреча министра науки и образования Эмина Амруллаева с председателем Совета высшего образования (YÖK) Эролом Озваром.

Участники встречи выразили удовлетворение успешным развитием стратегического партнерства в сфере высшего образования между двумя странами, а также высоко оценили результаты долгосрочного плодотворного сотрудничества между высшими учебными заведениями двух стран.

В ходе встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании по вопросам образовательного и научного сотрудничества между Карабахским университетом и Стамбульским техническим университетом.

Отметим, что делегация во главе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым посетила университеты Хаджеттепе и Анкары.