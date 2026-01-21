В Дании отказались обсуждать с США продажу Гренландии

USD 1.7000
Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен после заявлений президента США Дональда Трампа отверг возможность переговоров о покупке Гренландии Соединенными Штатами. Его слова приводит агентство Bloomberg.

«Мы не будем вступать ни в какие переговоры, отказываясь от основополагающих принципов», — подчеркнул дипломат.

По словам Расмуссена, его страна никогда не согласится на подобный шаг.

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп заявил в очередной раз о намерении приобрести Гренландию. Он объяснил это тем, что Дания не может защитить остров. Американский лидер пообещал, что не будет использовать силу в отношении Гренландии, но, если она откажется войти в состав США, его страна это запомнит.

Ранее Трамп заявил, что Дании нужно уведомить его напрямую, если она действительно отказывается вести переговоры по Гренландии.

