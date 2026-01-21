США начали перевод боевиков ИГИЛ из Сирии в Ирак

США начали операцию по переброске задержанных боевиков ИГИЛ с северо-востока Сирии в Ирак. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

По данным командования, операция стартовала с успешной транспортировки 150 боевиков ИГИЛ, содержавшихся в центре заключения в сирийской провинции Хасака, в безопасное место на территории Ирака, находящееся под контролем иракских властей.

Отмечается, что в дальнейшем планируется перевести до 7 тысяч задержанных. Цель операции — повышение уровня безопасности в регионе и предотвращение возможных побегов, которые могут представлять угрозу безопасности США и стран региона.

Глава CENTCOM заявил, что операция проводится в тесной координации с региональными партнерами, в том числе с правительством Ирака. По его словам, обеспечение упорядоченной и безопасной транспортировки задержанных является ключевым элементом в борьбе с ИГИЛ и предотвращении угроз.

Согласно данным командования, в 2025 году США и их союзники задержали на территории Сирии более 300 боевиков ИГИЛ и ликвидировали свыше 20 террористов.