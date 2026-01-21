Жертвы протестов в Иране: опубликованы новые данные

Иранская организация судебной медицины сообщила о гибели 3117 жителей Ирана в результате недавних беспорядков, передает в среду телеканал Press TV.

По данным организации, в это число входят как гражданские лица, так и сотрудники сил безопасности Ирана.

Служба фактчекинга Би-би-си (BBC Verify) получила от источников в Иране сотни фотографий, на которых запечатлены лица людей, погибших во время подавления антиправительственных протестов в стране.

Снимки были сделаны в судебно-медицинском центре Кахризак на юге Тегерана. Журналисты проанализировали 392 фотографии и смогли идентифицировать 326 человек, в том числе 18 женщин. Некоторых погибших сфотографировали несколько раз с разных ракурсов.

Издание опубликовало снимки, но размытыми. Как отмечает Би-би-си, многие погибшие сильно обезображены, что усложняет опознание. 69 человек на снимках были помечены условными — это значит, что их личности на момент съемки не были установлены. Только у 28 жертв на фотографиях были ярлыки с четко различимыми именами.

«Ярлыки более чем на 100 жертвах, дата смерти которых была зафиксирована, указывали на 9 января, на данный момент — одну из самых страшных ночей для протестующих в Тегеране», — пишет издание.

Источники Би-би-си утверждают, что реальное число погибших, чьи тела хранятся в морге Кахризак, исчисляется тысячами. По словам собеседников журналистов, в морге они видели убитых в возрасте от 12-13 до 60-70 лет. «Это было просто страшно», — заявили источники.

Власти Ирана усилили репрессии после массовых протестов, в стране конфисковывают имущество и закрывают бизнесы из-за обвинений в поддержке демонстраций, сообщает Financial Times.

Генпрокуратура Тегерана 20 января сообщила о возбуждении дел о подстрекательстве к протестам в отношении более 20 спортсменов, актеров и кинодеятелей. Их имущество будет использовано для компенсации ущерба от протестов, заявили в ведомстве.

Кроме того, около 60 кафе были идентифицированы как «прямо или косвенно» поддерживающие «террористические акты». FT со ссылкой на иранское агентство Tasnim пишет, что владельца популярной в стране сети кофеен и торгового центра Мохаммеда Саединию арестовали, а его имущество конфисковано.

Власти также закрыли реформистскую газету Ирана Ham-Mihan за освещение работы государственных больниц во время протестов. Еще одно новостное агентство и новостной портал обвинили в распространении ложной информации (их названия не уточняются).

Кроме того, по сообщению 12-го израильского телеканала, западные разведывательные службы выявили утечки в иранских силовых структурах. По словам этих источников, в последние дни сотни бойцов отделились от КСИР и сил «Басидж».

Начальник иранской полиции Ахмад-Реза Радан заявил, что молодые люди, присоединившиеся к протестам, вероятно были «обмануты». По его словам, «те, кто были лидерами и участниками беспорядков, понесут суровое наказание». Он добавил, что любой, кто был «обманут [иностранными] спецслужбами», должен сдаться в течение трех дней в обмен на смягчение обвинения.

В конце декабря в Иране начались антиправительственные протесты. В стране несколько недель почти полностью отключен интернет, поэтому происходящее сложно документировать.

По данным базирующегося в США информационного агентства иранских правозащитников HRANA, в результате жестокого подавления протестов в Иране подтверждена гибель более 4,5 тысячи человек. Другие правозащитные организации говорят о большем числе погибших.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в середине января заявил о гибели «нескольких тысяч» человек во время протестов. Он обвинил в гибели людей участников демонстраций и власти США.