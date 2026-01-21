USD 1.7000
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Посол Азербайджана встретился с заместителем министра обороны России

Посол Азербайджана встретился с заместителем министра обороны России

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев посетил Министерство обороны РФ и встретился с заместителем министра обороны Василием Осьмаковым.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам азербайджано-российского взаимодействия по линии министерств обороны, обсужден график контактов и взаимных визитов в 2026 году.

С обеих сторон подтвержден конструктивный настрой на развитие двустороннего диалога и сотрудничества в военно-политической и военно-технической сферах в соответствии с подписанной в Москве Декларацией о союзническом взаимодействии от 22 февраля 2022 года.

