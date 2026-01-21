Путин предложил направить $1 млрд из замороженных активов РФ в «Совет мира»

Президент России Владимир Путин заявил о готовности направить 1 млрд долларов в «Совет мира» за счет средств из замороженных российских активов в США. По его словам, Москва обсуждает с Вашингтоном возможные механизмы использования этих средств.

Путин отметил вклад Соединенных Штатов в поиск решений по Украине и поблагодарил президента США Дональда Трампа за приглашение России к участию в «Совете мира».

Президент РФ также подтвердил, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибудут в Москву 22 января для продолжения диалога по Украине.

Отвечая на вопросы о Гренландии, Путин заявил, что эта тема не касается России и является предметом отношений между США и Данией. При этом он выразил уверенность, что Вашингтон и Копенгаген смогут урегулировать этот вопрос между собой.

Путин отметил, что Соединенные Штаты могут позволить себе покупку Гренландии, если речь пойдет о суммах, сопоставимых с ценой, по которой Россия в свое время продала Аляску. Он также заявил, что Дания исторически относилась к Гренландии жестко, фактически как к колонии.

Президент России напомнил, что сделка по продаже Аляски США была одним из примеров подобных территориальных соглашений в мировой истории.