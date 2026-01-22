Трамп заявил о соглашении по Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение по Гренландии, над которым работают Соединенные Штаты, носит стратегический характер и направлено на обеспечение национальной и международной безопасности. По его словам, США получают «все, что хотели», однако детали сделки пока находятся в стадии проработки.

Трамп отметил, что соглашение будет иметь бессрочный характер. Отвечая на вопрос, предполагает ли сделка владение Гренландией, он заявил, что вопрос является сложным и будет разъяснен позднее, подчеркнув, что речь идет о формате договоренностей, который он считает предпочтительным.

Комментируя позицию Дании, Трамп заявил, что предполагает наличие контактов по этому вопросу, и отметил роль генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который, по его словам, представляет позицию европейских стран.

В свою очередь Рютте подчеркнул, что европейские союзники готовы прийти на помощь США в случае угрозы. Он напомнил об участии стран НАТО в операциях в Афганистане и заявил, что союзники предоставляют Соединенным Штатам твердые гарантии поддержки.

Между тем в США была предложена инициатива, направленная на ограничение возможного использования вооруженных сил в контексте Гренландии. Поправку к оборонному бюджету внесла конгрессвумен от штата Иллинойс Робин Келли. В заявлении отмечается, что целью инициативы является предотвращение действий, которые могут поставить под угрозу глобальную стабильность и отношения с союзниками.