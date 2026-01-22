USD 1.7000
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Трамп заявил о соглашении по Гренландии

обновлено 00:59
00:59 1256

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение по Гренландии, над которым работают Соединенные Штаты, носит стратегический характер и направлено на обеспечение национальной и международной безопасности. По его словам, США получают «все, что хотели», однако детали сделки пока находятся в стадии проработки.

Трамп отметил, что соглашение будет иметь бессрочный характер. Отвечая на вопрос, предполагает ли сделка владение Гренландией, он заявил, что вопрос является сложным и будет разъяснен позднее, подчеркнув, что речь идет о формате договоренностей, который он считает предпочтительным.

Комментируя позицию Дании, Трамп заявил, что предполагает наличие контактов по этому вопросу, и отметил роль генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который, по его словам, представляет позицию европейских стран.

В свою очередь Рютте подчеркнул, что европейские союзники готовы прийти на помощь США в случае угрозы. Он напомнил об участии стран НАТО в операциях в Афганистане и заявил, что союзники предоставляют Соединенным Штатам твердые гарантии поддержки.

Между тем в США была предложена инициатива, направленная на ограничение возможного использования вооруженных сил в контексте Гренландии. Поправку к оборонному бюджету внесла конгрессвумен от штата Иллинойс Робин Келли. В заявлении отмечается, что целью инициативы является предотвращение действий, которые могут поставить под угрозу глобальную стабильность и отношения с союзниками.

*** 23:59

Президент США Дональд Трамп заявил о создании основы для будущего соглашения по Гренландии и всего Арктического региона.

По словам главы Белого дома, в случае реализации договоренностей это станет значительным плюсом как для США, так и для всех стран НАТО. «В настоящее время ведутся дополнительные обсуждения, касающиеся проекта «Золотой купол» в отношении Гренландии», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

За реализацию этих переговоров будут отвечать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель президента Стивен Уиткофф и другие официальные лица.

В связи с этим Трамп принял решение отказаться от введения тарифов в отношении восьми европейских стран, поддержавших Гренландию. Речь идет о пошлинах, которые должны были вступить в силу 1 февраля.

Гурбан Гурбанов после победы над «Айнтрахтом»: «Не хвалите меня!»
Гурбан Гурбанов после победы над «Айнтрахтом»: «Не хвалите меня!»
01:32 80
Ильхам Алиев поздравил «Карабах»
Ильхам Алиев поздравил «Карабах»
00:51 814
Тренер «Айнтрахта»: «Когда немцы проигрывают в футбол азербайджанцам, это не трагедия»
Тренер «Айнтрахта»: «Когда немцы проигрывают в футбол азербайджанцам, это не трагедия»
00:37 1311
Что ждет экономику Азербайджана в 2026 году?
Что ждет экономику Азербайджана в 2026 году?
00:25 836
Лига чемпионов: «Карабах» вырвал победу у «Айнтрахта»!
Лига чемпионов: «Карабах» вырвал победу у «Айнтрахта»! И поднялся на 17-е место!; обновлено 23:41
21 января 2026, 23:41 8699
Путин тоже получил приглашение в «новую ООН» Трампа. А что говорят об этом в России?
Путин тоже получил приглашение в «новую ООН» Трампа. А что говорят об этом в России? все еще актуально
21 января 2026, 19:15 2850
Путин оценил стоимость покупки Гренландии в сравнении с Аляской
Путин оценил стоимость покупки Гренландии в сравнении с Аляской обновлено 00:38
00:38 2126
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии о развитии ситуации, обновлено: 23:27
21 января 2026, 23:27 11972
Важные заявления Трампа в Давосе
Важные заявления Трампа в Давосе все еще актуально
21 января 2026, 19:33 6723
Посол Азербайджана встретился с заместителем министра обороны России
Посол Азербайджана встретился с заместителем министра обороны России
21 января 2026, 23:31 1489
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет легендарный Хасан Шариатмадари рассказывает haqqin.az
21 января 2026, 21:57 2730

