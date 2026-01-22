Трамп заявил о соглашении по Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение по Гренландии, над которым работают Соединенные Штаты, носит стратегический характер и направлено на обеспечение национальной и международной безопасности. По его словам, США получают «все, что хотели», однако детали сделки пока находятся в стадии проработки.
Трамп отметил, что соглашение будет иметь бессрочный характер. Отвечая на вопрос, предполагает ли сделка владение Гренландией, он заявил, что вопрос является сложным и будет разъяснен позднее, подчеркнув, что речь идет о формате договоренностей, который он считает предпочтительным.
Комментируя позицию Дании, Трамп заявил, что предполагает наличие контактов по этому вопросу, и отметил роль генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который, по его словам, представляет позицию европейских стран.
В свою очередь Рютте подчеркнул, что европейские союзники готовы прийти на помощь США в случае угрозы. Он напомнил об участии стран НАТО в операциях в Афганистане и заявил, что союзники предоставляют Соединенным Штатам твердые гарантии поддержки.
Между тем в США была предложена инициатива, направленная на ограничение возможного использования вооруженных сил в контексте Гренландии. Поправку к оборонному бюджету внесла конгрессвумен от штата Иллинойс Робин Келли. В заявлении отмечается, что целью инициативы является предотвращение действий, которые могут поставить под угрозу глобальную стабильность и отношения с союзниками.
*** 23:59
Президент США Дональд Трамп заявил о создании основы для будущего соглашения по Гренландии и всего Арктического региона.
По словам главы Белого дома, в случае реализации договоренностей это станет значительным плюсом как для США, так и для всех стран НАТО. «В настоящее время ведутся дополнительные обсуждения, касающиеся проекта «Золотой купол» в отношении Гренландии», - написал Трамп в соцсети Truth Social.
За реализацию этих переговоров будут отвечать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель президента Стивен Уиткофф и другие официальные лица.
В связи с этим Трамп принял решение отказаться от введения тарифов в отношении восьми европейских стран, поддержавших Гренландию. Речь идет о пошлинах, которые должны были вступить в силу 1 февраля.