USD 1.7000
EUR 1.9921
RUB 2.1870
Подписаться на уведомления
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Новость дня
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

США обозначили готовность работать с властями Сирии

00:13 378

Сирийский президент Ахмед аш-Шараа освободил земли, находившиеся под оккупацией YPG/SDF, после того как тихая дипломатия убедила Вашингтон не вмешиваться, сообщает Reuters.

В начале января на встречах в Дамаске, Париже и Ираке сирийские официальные лица сигнализировали о планах действий против YPG/SDF.

США, долгое время поддерживая YPG/SDF, не возражали и позже дали понять, что теперь предпочитают работать с сирийским государством. Посланник США Том Баррак позже сказал лидерам YPG/SDF, что американские интересы связаны с аш-Шараа, а не с SDF.

Гурбан Гурбанов после победы над «Айнтрахтом»: «Не хвалите меня!»
Гурбан Гурбанов после победы над «Айнтрахтом»: «Не хвалите меня!»
01:32 83
Ильхам Алиев поздравил «Карабах»
Ильхам Алиев поздравил «Карабах»
00:51 816
Тренер «Айнтрахта»: «Когда немцы проигрывают в футбол азербайджанцам, это не трагедия»
Тренер «Айнтрахта»: «Когда немцы проигрывают в футбол азербайджанцам, это не трагедия»
00:37 1312
Что ждет экономику Азербайджана в 2026 году?
Что ждет экономику Азербайджана в 2026 году?
00:25 837
Лига чемпионов: «Карабах» вырвал победу у «Айнтрахта»!
Лига чемпионов: «Карабах» вырвал победу у «Айнтрахта»! И поднялся на 17-е место!; обновлено 23:41
21 января 2026, 23:41 8701
Путин тоже получил приглашение в «новую ООН» Трампа. А что говорят об этом в России?
Путин тоже получил приглашение в «новую ООН» Трампа. А что говорят об этом в России? все еще актуально
21 января 2026, 19:15 2850
Путин оценил стоимость покупки Гренландии в сравнении с Аляской
Путин оценил стоимость покупки Гренландии в сравнении с Аляской обновлено 00:38
00:38 2128
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии о развитии ситуации, обновлено: 23:27
21 января 2026, 23:27 11974
Важные заявления Трампа в Давосе
Важные заявления Трампа в Давосе все еще актуально
21 января 2026, 19:33 6724
Посол Азербайджана встретился с заместителем министра обороны России
Посол Азербайджана встретился с заместителем министра обороны России
21 января 2026, 23:31 1489
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет легендарный Хасан Шариатмадари рассказывает haqqin.az
21 января 2026, 21:57 2731

ЭТО ВАЖНО

Гурбан Гурбанов после победы над «Айнтрахтом»: «Не хвалите меня!»
Гурбан Гурбанов после победы над «Айнтрахтом»: «Не хвалите меня!»
01:32 83
Ильхам Алиев поздравил «Карабах»
Ильхам Алиев поздравил «Карабах»
00:51 816
Тренер «Айнтрахта»: «Когда немцы проигрывают в футбол азербайджанцам, это не трагедия»
Тренер «Айнтрахта»: «Когда немцы проигрывают в футбол азербайджанцам, это не трагедия»
00:37 1312
Что ждет экономику Азербайджана в 2026 году?
Что ждет экономику Азербайджана в 2026 году?
00:25 837
Лига чемпионов: «Карабах» вырвал победу у «Айнтрахта»!
Лига чемпионов: «Карабах» вырвал победу у «Айнтрахта»! И поднялся на 17-е место!; обновлено 23:41
21 января 2026, 23:41 8701
Путин тоже получил приглашение в «новую ООН» Трампа. А что говорят об этом в России?
Путин тоже получил приглашение в «новую ООН» Трампа. А что говорят об этом в России? все еще актуально
21 января 2026, 19:15 2850
Путин оценил стоимость покупки Гренландии в сравнении с Аляской
Путин оценил стоимость покупки Гренландии в сравнении с Аляской обновлено 00:38
00:38 2128
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии о развитии ситуации, обновлено: 23:27
21 января 2026, 23:27 11974
Важные заявления Трампа в Давосе
Важные заявления Трампа в Давосе все еще актуально
21 января 2026, 19:33 6724
Посол Азербайджана встретился с заместителем министра обороны России
Посол Азербайджана встретился с заместителем министра обороны России
21 января 2026, 23:31 1489
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет
Снова митинги в Иране. Но полиция не стреляет легендарный Хасан Шариатмадари рассказывает haqqin.az
21 января 2026, 21:57 2731
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться