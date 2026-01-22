США обозначили готовность работать с властями Сирии

Сирийский президент Ахмед аш-Шараа освободил земли, находившиеся под оккупацией YPG/SDF, после того как тихая дипломатия убедила Вашингтон не вмешиваться, сообщает Reuters.

В начале января на встречах в Дамаске, Париже и Ираке сирийские официальные лица сигнализировали о планах действий против YPG/SDF.

США, долгое время поддерживая YPG/SDF, не возражали и позже дали понять, что теперь предпочитают работать с сирийским государством. Посланник США Том Баррак позже сказал лидерам YPG/SDF, что американские интересы связаны с аш-Шараа, а не с SDF.