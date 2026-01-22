Тренер «Айнтрахта»: «Когда немцы проигрывают в футбол азербайджанцам, это не трагедия»

«Мы хотели победить, - говорит Шмитт. - Плохо начали, пропустили, но потом собрались. Сравняли счет. Затем пошла равная игра. Обе команды имели шансы. В перерыве мы кое-что обсудили, внесли изменения. Но «Карабах» во втором тайме прессинговал, атаковал. Тем не менее мы вышли вперед, однако быстро пропустили. Старались действовать дисциплинированно, но проиграли. В будущем проанализируем эту игру и извлечем урок.

Мы сегодня сыграли с большим желанием, но допустили на одну ошибку больше. Соперник этим воспользовался.

Это поражение расстроило футболистов, естественно. Психологически им сейчас непросто. Но мы проанализируем все и сфокусируемся на следующей игре. У меня было всего три дня. В субботу у нас матч.

Первое в истории поражение от азербайджанского клуба трагедия для немцев? Нет, никакая это не трагедия. Это Лига чемпионов. Здесь все команды сильны.

То, что мы не провели предматчевую тренировку в Баку, никак не повлияло на игру. Поэтому я не жалею о том, что мы прилетели вчера вечером».