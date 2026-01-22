Ильхам Алиев поздравил «Карабах»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил футбольный клуб « Карабах » с победой над немецким «Айнтрахтом» в матче VII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Глава государства опубликовал поздравление в социальных сетях, где написал:

«От всей души поздравляю футбольный клуб «Карабах» с яркой победой над командой «Айнтрахт» на основном этапе Лиги чемпионов!

Несмотря на несправедливые и предвзятые решения судьи, справедливость восторжествовала. Это уже не первый случай, когда назначенные УЕФА арбитры своими несправедливыми и предвзятыми решениями пытаются преградить «Карабаху» путь к победе. Надеюсь, что УЕФА прояснит, кем был назначен этот судья.

Справедливость и несгибаемый дух невозможно победить. Да здравствует «Карабах»!»

Отметим, что «Карабах» на своем поле обыграл «Айнтрахт» со счетом 3:2 в матче VII тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.