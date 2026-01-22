Лидер PKK призвала Израиль к поддержке

Лидер террористической группировки PKK Ильхама Ахмед в интервью израильским СМИ призвала Израиль оказать поддержку.
«То, что происходит сейчас, не должно быть проблемой только Израиля. Если вы хотите помочь нам, сделайте это. Сегодня самое подходящее время для этого. В противном случае больше не будет времени сказать: «Мы хотели помочь, но не смогли».
Повторяю для всех, кто хочет помочь остановить нападения на нас: наши двери открыты, и мы приветствуем их», — заявила она.
По словам Ахмед, нынешняя ситуация требует немедленных действий со стороны тех, кто готов оказать поддержку.