Лидер PKK призвала Израиль к поддержке

«То, что происходит сейчас, не должно быть проблемой только Израиля. Если вы хотите помочь нам, сделайте это. Сегодня самое подходящее время для этого. В противном случае больше не будет времени сказать: «Мы хотели помочь, но не смогли».

Повторяю для всех, кто хочет помочь остановить нападения на нас: наши двери открыты, и мы приветствуем их», — заявила она.

По словам Ахмед, нынешняя ситуация требует немедленных действий со стороны тех, кто готов оказать поддержку.