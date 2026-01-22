Трамп назвал себя диктатором

Президент США Дональд Трамп, выступая на встрече с представителями бизнеса после своего основного выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что получил положительные отзывы о своей речи.

По его словам, обычно в его адрес звучит критика, однако в этот раз реакция была иной.

«Не могу поверить, что эта речь получила хорошие отзывы! Обычно говорят: «Он ужасный диктатор». Я диктатор… Но иногда диктатор нужен… Но они не сказали этого в данном случае», — заявил Трамп.

Высказывание прозвучало в неформальной обстановке после завершения выступления президента США на форуме.