Гурбан Гурбанов после победы над «Айнтрахтом»: «Не хвалите меня!»

«Поздравляю наших болельщиков! Всех благодарю. Они заслужили сегодняшнюю победу, были с нами во время всех матчей. Возможно, некоторые болельщики больше нас хотели победы. Их молитвы помогли нам.

Поздравляю футболистов! Сегодня были не только желание и агрессия, но и дисциплина, которой, возможно, не хватало в некоторых предыдущих играх. Очень рад за всех нас, за азербайджанский футбол!

Верю ли я в чудеса? Смотря, что вы называете чудесами. Верю в такие победы, как сегодня. В мировой практике такое было, когда считающиеся слабыми обыгрывают более сильных. Я в это верю.

Мы хорошо подготовились в Анталье. Не хватило одной контрольной игры. Времени было мало. Мы постарались улучшить наши сильные качества. И добавили пару деталей по сопернику.

Сегодня мы не только победили, но и показали хорошую игру. Это меня радует.

В Ливерпуль поедем уверенными в своих силах. На «Энфилде» всем играть непросто. Это клуб с огромными традициями. Я скажу футболистам, чтобы не боялись. Болельщики «Ливерпуля» - одни из самых драчливых в Европе. Часто устраивали ЧП. Постараемся и там показать сегодняшнюю игру. Хочу, чтобы наши болельщики получили удовольствие от этой игры».

Далее Гурбанова спросили о голе Бахлула Мустафазаде. Прощает ли он все предыдущие ошибки Бахлула?

«Футбол построен на ошибках. И чаще других ошибаются защитники. Гол Бахлула таков, что все его ошибки до сегодняшнего дня можно простить (улыбается)».

Затем последовал вопрос: каково, когда клуб из страны, где нет футбола, обыгрывает команду из Германии?

«Говорить, что футбола у нас нет, - это слишком, - ответил главный тренер. - Просто нужно еще развивать. Верю, что год от года будет лучше с новым руководством АФФА. Такие победы поднимают уровень футбола и мотивируют. Такие успехи привлекают болельщиков.

Я остаюсь при своем мнении, что европейский футбол развивается быстрее нашего.

Игра Джони Монтиеля? Он способен на большее. За два года это у него первая такая игра, против такого соперника. Хорошо себя проявил, но динамику до конца ему сохранять сложно пока. Однако он находил в себе силы. Ему понадобится больше времени на восстановление.

Абделла Зубир? Он в нашей команде больше всех владеет мячом. Это говорит о значимости игрока. Так что, даже если у него нет голов и голевых моментов, он приносит большую пользу.

Кади пока не готов. В Ливерпуле он не сыграет.

Я не думаю о том, что я сделал для страны. Я всегда думал об ответственности, которая на меня падает. Это мой долг как гражданина Азербайджана.

Поверьте, я даже не хочу, чтобы меня хвалили. Я лишь выполняю свою работу. Это мой долг. Но не хотелось бы, чтобы и критиковали. Мы все люди. Вы не знаете, какие могут быть проблемы в моей жизни или жизни моих футболистов. Иногда критика зашкаливает и оставляет в тени похвалу, которая была до этого. Так что не хвалите меня!»