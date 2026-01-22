Более двух тысяч человек вышли на протесты в Цюрихе против Трампа

Более двух тысяч человек вышли на улицы Цюриха на демонстрацию против президента США Дональда Трампа и Всемирного экономического форума (ВЭФ), который сейчас проходит в швейцарском Давосе.

Шествие не всегда было мирным: стены нескольких зданий забрызгали аэрозолями и краской, несколько мусорных контейнеров подожгли, витрины некоторых магазинов повредили.

Демонстранты бросали петарды, дымовые шашки и файеры. В ответ полиция применила водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.

Один из митингующих поджег флаг США. О пострадавших на данный момент не сообщается.