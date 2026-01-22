USD 1.7000
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии
Беспилотники ликвидировали командующего курдской армии

Гурбан Гурбанов: «Ильхам Алиев раскритиковал работу судей? К словам президента комментарии излишни, он все точно написал»

Эльмир Алиев, отдел спорта
01:43

Во время пресс-конференции Гурбана Гурбанова после матча «Карабах» - «Айнтрахт» (3:2) главному тренеру сообщили о том, что президент Ильхам Алиев поздравил команду с победой и раскритиковал работу судейской бригады из Швейцарии.

«Благодарю президента, поздравляю его и весь наш народ! Глава государства написал о судействе? Думаю, к словам президента комментарии излишни. Он все точно написал».

Напомним, главный арбитр Сандро Шерер на 75-й минуте назначил крайне спорный пенальти в ворота «Карабаха». При этом буквально за пару минут до этого примерно в такой же ситуации в штрафной гостей упал форвард агдамцев Камило Дуран. Однако судейский свисток промолчал.

